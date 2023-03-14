富邦銀行去年純利5.43億　按年升41%

富邦銀行(香港)公布，截至2022年12月31日止的全年淨溢利為5.43億港元，較2021年增長41%。淨溢利增長主要是由於營運收入上升18%，惟部分增長被減值虧損上升33%所抵銷。平均股本回報率及平均資產回報率分別為3.62%及0.44%，而2021年則為2.62%及0.34%。

受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長帶動，淨利息收入增加25%至16.07億港元。市場利率自2022年初開始由低位回升，並於下半年大幅上行，令資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善抵銷了存款成本的增加，淨息差因而擴大13個基點至1.41%。

非利息收入減少4%至3.68億港元，這主要由於市場氣氛在2022年依然疲弱，信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別減少52%及30%。另一方面，信貸業務及保險業務收入分別增長42%及11%。非利息收入對總營運收入比率為18.7%。

營運支出增加7%至10.46億港元，成本對收入比率從2021年的58.5%下降至2022年的52.9%。集團貫徹執行有效的成本控制措施的同時，亦持續投資不同的金融科技項目，以提升數位化功能，支持長期業務增長。

減值虧損總額為2.99億港元，較2021年增加33%。在預期的一些關鍵經濟因素下滑及貸款和債務證券投資持續增長的綜合影響下，本集團第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損分別為5，100萬港元及1，100萬港元。第三階段的貸款減值虧損(扣除壞賬收回後)為2.36億港元。於2022年12月31日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.45%，減值貸款覆蓋率則為95.6%。

於2022年12月31日，集團的總資產為1,300億港元，較2021年增加110億港元或10%。由於企業貸款及按揭貸款錄得增長，客戶及銀行同業貸款總額上升9%至660億港元。客戶存款快速增長16%至980億港元。計及商業票據及銀行同業貸款，貸款對存款比率由2021年12月31日的73.1%下降至2022年12月31日的67.9%。

雖然貸款及投資增加，集團的資本和流動資金狀況仍然雄厚穩健。於2022年12月31日，集團的普通股權一級資本比率和一級資本比率皆為16.01%，總資本比率為17.78%，遠高於相關之法定要求。平均流動性維持比率處於71.94%的穩健水平。