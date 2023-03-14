滙控臨危受命買SVB英國分部　各大投行點評價？

不過，摩通直言交易只是為國家服務，降低其他英國細行的流動風險，滙控及SVB UK之間沒有明顯協同效應。

高盛則相信交易可增強滙控服務創新企業的能力，對滙控而言交易規模不算大，收購對象貸款及存款，相當於集團貸款及存款的約0.7%及0.5%左右，予滙控「中性」評級，目標價為795便士。

瑞銀表示，滙控股價調整屬於獲利套現，而非前景改變，仍看好該行在成本削減及潛在資產處置帶來的價值，予滙控「買入」評級，目標價為700便士。

該行又認為，聯儲局推出全新的政策工具─銀行定期融資計劃(BTFP)幫助資金流動性不足的銀行，理應減少銀行被迫虧本出售證券的需要，預計這次事件後銀行流動性監管將會收緊。至於投資者更加偏好大型銀行，以及以零售為中心的銀行。