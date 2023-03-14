滙控臨危受命買SVB英國分部 各大投行點評價？
2023年03月14日 17:34
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投行摩根大通表示，對於滙控(00005)以僅1英鎊收購硅谷銀行英國分部(SVB UK)感到意外，交易實際代價還取決於SVB UK的資本缺口，亦即是說滙控需要向收購對象注入的資本。該行又說，現階段交易細節披露不多，若收購最終以收益入帳，對滙控一級資本比率(CET 1)不會帶來影響，對集團整體影響屬中性。
不過，摩通直言交易只是為國家服務，降低其他英國細行的流動風險，滙控及SVB UK之間沒有明顯協同效應。
高盛則相信交易可增強滙控服務創新企業的能力，對滙控而言交易規模不算大，收購對象貸款及存款，相當於集團貸款及存款的約0.7%及0.5%左右，予滙控「中性」評級，目標價為795便士。
瑞銀表示，滙控股價調整屬於獲利套現，而非前景改變，仍看好該行在成本削減及潛在資產處置帶來的價值，予滙控「買入」評級，目標價為700便士。
該行又認為，聯儲局推出全新的政策工具─銀行定期融資計劃(BTFP)幫助資金流動性不足的銀行，理應減少銀行被迫虧本出售證券的需要，預計這次事件後銀行流動性監管將會收緊。至於投資者更加偏好大型銀行，以及以零售為中心的銀行。