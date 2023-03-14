【新盤追擊】市區罕有豪宅鐵路盤瑜一

市區大型新盤向來可遇不可求，位處鐵路上蓋，兼且坐落傳統豪宅區就更罕有。據美聯物業首席區域營業董事曾凱群表示，九龍傳統豪宅區非九龍塘及何文田莫屬，當中何文田位於全港中央位置，地勢較高，空氣相較清新，而且又靜中帶旺、四通八達，兼且位處名校網，所以一直都是城中富豪的熱門選址。

由華懋集團和港鐵合作發展的何文田站上蓋項目「瑜一」(IN ONE)，一共提供844伙，將細分三期推售，率先推出的第1B期，涉及183伙，戶型涵蓋1至4房單位，主打2房戶，實用面積由336至1,234方呎。

樓盤貴為港鐵何文田站上蓋物業，當然享盡鐵路優勢；曾凱群又指，何文田擁有港鐵觀塘綫以及屯馬綫，雙鐵路綫優勢，僅一程車便可來往屯門至馬鞍山，或者黃埔至調景嶺各站，例如由何文田站出發，乘搭屯馬綫僅3個站，便到達啟德站；而向另一方向，乘搭一個站則到紅磡站，於紅磡站除了可以搭直通車往返內地，最新轉搭東鐵綫，5分鐘便可經會展站直達金鐘站。

交通無懈可擊外，消閒娛樂自然得心應手，由樓盤前往市區各大型商場都非常快捷，不論前往尖沙咀、西九龍、九龍塘、抑或旺角，僅5至10分鐘車程。若然想欣賞文化活動，香港文化中心、香港藝術中心、M+ Museum、香港科學館等主題館都是近在咫尺；即使在紅磡體育館看演唱會加時晚了，步行回家都是20分鐘左右。

至於家長最關心的校網，瑜一位處何文田當然「冇得輸」，據曾凱群指出，家住何文田其中一個優點，便是四圍都是神校，官津校網方面，小學屬於34校網，包括協恩中學附屬小學、陳瑞祺(喇沙)小學等；至於中學更屬於家長「爭崩頭」九龍城區，名校包括瑪利諾修院學校(中學部)，以及喇沙書院等。另外，前往拔萃女書院，或者拔萃男書院，皆步行約15分鐘。想知樓盤更多資訊，即刻Click片啦！

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