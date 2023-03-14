【一手盤攻略】何文田瑜一優勢逐個捉！

何文田位於九龍核心，毗鄰繁華鬧市，旺中帶靜，向來被視為傳統豪宅區，加上名校林立，一直受名人和富商追捧。中原副區域營業董事劉俊傑表示，何文田地勢較高，除了環境怡人、視野開揚之外，更是傳統豪宅區，吸引不少城中富豪及知名人士聚居。

何文田豪宅區有新盤推出，項目坐落鐵路站上蓋更是罕有和矜貴。由華懋集團和港鐵合作發展的何文田站上蓋項目「瑜一」(IN ONE)，共提供844伙，分3期推售，率先推售第1B期，涉及183伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型。

劉俊傑指出，何文田擁有藍血名校網，何文田屬小學34校網，擁有多間家長夢寐以求的名牌小學，例如協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學等；九龍城區的中學同樣名校林立，包括喇沙書院等，所以何文田區樓盤的物業價值自然睇高一線。

瑜一坐落何文田站上蓋，交通優勢不言而喻。劉俊傑表示，何文田站擁有屯馬綫及觀塘綫的雙鐵路綫優勢，屯馬綫貫通新界東及新界西，沿綫有CBD2之稱的啟德，以及「北部都會區」重鎮的元朗及屯門。另外，現時由何文田站只需乘搭一個站，便可到紅磡站轉乘東鐵綫，只需5分鐘就可直接過海到金鐘。駕車亦同樣方便，5分鐘就可以直達紅隧口，輕鬆穿梭港島及九龍區。

何文田的生活配套完善，周邊齊集食肆、商場、民生商店；購物娛樂亦很多選擇，附近有多個市區地標式商場，包括尖沙咀K11 MUSEA、西九Elements、旺角朗豪坊等等。

至於假日消閒方面，前往尖沙咀的香港文化中心、香港藝術館，和西九文化區的M+博物館，以及香港故宮文化博物館等，都只需5至15分鐘車程。想散步舒展，也可到鄰近的東何文田配水庫遊樂場或忠義街花園。想知瑜一仲有咩優勝過人？即刻Click片了解多啲啦！