屯門居屋兩房售410萬　持貨5年貶值8%

樓價從高位累積相當跌幅，近年入市的業主部分要蝕讓出貨，已補價居屋自由市場錄虧損個案，屯門兆康苑兩房單位售410萬元，原業主於2018年至今虧蝕約38萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃諾文表示，筲箕灣東灣閣低層B室，實用面積約335方呎，兩房改為一房間隔，原叫價約570萬元放售，累減約24萬元，以約546萬元成交，呎價約16,299元。

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城3月暫錄約7宗買賣，較上月同期約16宗明顯減慢，其中，鳳山閣中層C室，實用面積約582方呎，兩房則王，望山景，以840萬元易手，呎價約14,433元，新買家屬於用家。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城翠榕閣中層B室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，原業主將單位用作長線收租投資，2月份放盤叫價約2,200萬元，減價135萬元，以市價2,065萬元成交，呎價約20,345元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園C座高層5室，實用面積約418方呎，兩房間隔，累減38萬元，成交價730萬元，呎價約17,464元，創屋苑近9個月呎價高位。原業主於2005年1月以295萬元購入上址，持貨18年帳面獲利635萬元，大幅升值2.1倍。

●美聯馬鴻德稱，西半山No.1加冕臺低層B室，實用面積約305方呎，一房間隔，以848萬元獲承接，呎價約27,803元。

●中原王昭康稱，鴨脷洲海怡半島30座中層B室，實用面積約536方呎，兩房間隔，望街景，以830萬元易手，呎價約15,485元，新買家屬於用家，原業主於2016年以634萬元買入，持貨約7年帳面獲利196萬元，單位升值約31%。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約17,670元，包括5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景，原先叫價800萬元，最新以790萬元易手，呎價約17,914元，新買家為外區客。

●香港置業曾家輝指，長沙灣星匯居2座中高層F室，實用面積約787方呎，套三房連工人套房間隔，以約1,250萬元放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價約57萬元，以1,193萬元易手，呎價15,159元，新買家為換樓客。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋海富苑海寧閣高層15室，實用面積約535方呎，望內園景，以510萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,533元。原業主於2000年3月以127萬元購入上址，持貨23年至今轉售，帳面獲利383萬元，升值約3倍。

●中原洪金興透露，茶果嶺麗港城3月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約13,100元，屋苑6座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望公園景，叫價680萬元，最新獲用家以660萬元承接，呎價約12,766元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌區3月錄21宗二手買賣，按月減少約一半，東環6B座中高層7室，實用面積約646方呎，套三房間隔，享山景，開價910萬元，放盤將近1年，累減32萬元，剛以878萬元沽出，呎價約13,591元，新買家為上車客。

●中原余仲平指，荃灣荃威花園K座高層6室，實用面積約480方呎，兩房間隔，叫價500萬元，享海景，吸引上車客快速承接，輕微議價5萬元，即以495萬元成交，呎價約10,313元。

●祥益龍超君指出，屯門居屋兆康苑N座低層7室，實用面積約467方呎，兩房間隔，減價20萬元，已補價自由市場成交價410萬元，呎價約8,779元。原業主於2018年以約448萬元購入單位，是次轉手帳面虧蝕約38萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑N座低層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價328萬元，新買家為綠表客，呎價約6,482元，稍低於市價。原業主於2010年以約75.4萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約252.6萬元，升值逾3倍。

●中原曾慧敬表示，天水圍嘉湖山莊3月錄約20宗買賣，樂湖居7座低層E室兩房戶，實用面積約448方呎，享內園景，減價10萬元，獲同區分支家庭以465萬元承接，呎價約10,379元，原業主於2018年4月以460萬元買入，帳面賺5萬元。

●美聯馮根明稱，元朗采葉庭15座頂層連天台特色戶，實用面積約460方呎，兩房設計，獲首置客以648萬元承接，呎價約14,087元。原業主於2019年以約600萬元購入物業，持貨逾3年帳面獲利約48萬元，物業升值約8%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間8座高層G室，實用面積約634方呎，套三房間隔，原叫價830萬元，放盤8個月減至829.8萬元獲同區換樓客承接，呎價約13,088元。原業主早於1998年9月購入上址，作價248.75萬元，持貨24年多帳面獲利581.05萬元，升值約2.3倍。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園3月暫錄約3宗買賣，屋苑7座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價668萬元，議價後650易手，呎價約12,846元，新買家為上車客。

●中原梁廣成表示，火炭駿景園本月暫錄4宗成交，包括5座中層D室，實用面積約676方呎，三房間隔，開價約950萬元，減價後以933萬元售出，呎價約13,802元。原業主於2016年以約690萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約243萬元，升值約35.2%。

●中原周家傑指，沙田御龍山3月暫錄約4宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔望山景，開價約1,210萬元，議價後以1,192萬元沽出，呎價約17,126元，新買家為外區用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田玖瓏山天瓏閣1座低層F室，實用面積約650方呎，兩房間隔望園景，放盤1個月，原叫價808萬元，終以800萬元獲承接，呎價約12,308元。原業主於2014年11月以784萬元購入上址，持貨逾8年帳面獲利16萬元，單位升值約2%。

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍區3月暫錄約71宗二手買賣，按月跌約兩成多，沙田河畔花園F座中層4室，實用面積約243方呎，兩房間隔，月初叫價約408萬元，議價後售393萬元，呎價約16,173元，新買家為外區用家。

●香港置業莊家豪透露，將軍澳居屋富康花園9座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原業主於未補價第二市場以460萬元放盤約1年，吸引外區客洽詢，議價後減價約35萬元，以約425萬元易手，呎價約8,781元。

●美聯陳國浩表示，將軍澳維景灣畔3座低層A室，實用面積約693方呎，三房間隔，以998萬元放售，近日獲用家洽購，終減價20萬元，至978萬元易手，呎價約14,113元，原業主於2012年9月以670萬元購入，持貨超過10年帳面獲利約308萬元。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋安寧花園6座高層B室，實用面積約538方呎，三房間隔，享內園景，已補價自由市場最初開價598萬元，終以598萬元易手，呎價約11,115元，新買家為同區客，原先居於兩房戶，見兒子長大決定換入三房，零議價下入市。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣明苑E座低層16室，實用面積約646方呎，上月底放盤，未補價第二市場開價520萬元，減價80.2萬元，以439.8萬元售出，新買家為區外綠表客，呎價約6,808元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳富寧花園1座中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，原業主早前未補價第二市場開價約350萬元放售，減價僅約5萬元，以約345萬元易手，呎價約6,970元。

●中原柯勇表示，將軍澳3月二手成交增至128宗，蔚藍灣畔7座中層B室，實用面積約949方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，最新以1,567萬元易手，呎價約16,512元。

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