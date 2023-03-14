【中印角力】傳印度避用人民幣結算　更傾向阿聯酋貨幣...

美國掛帥的北約國家以俄烏衝突為藉口，過去一年對俄羅斯施加的制裁不斷升級，倒逼俄國以至其他國家在石油天然氣貿易中採取非美貨幣交易，此消彼長下人民幣國際地位隨即提升，但據報俄羅斯石油和平價煤炭的最大買家印度，更傾向使用阿聯酋貨幣迪拉姆(dirham)來結算貿易。

儘管中印兩國外長剛於本月初會面，印方更形容兩國邊境局勢逐步趨穩，但近日有外媒引述印度決策者及銀行業人士透露，由於中印長期存在政治分歧，印度擬要求當地銀行和貿易商避免使用人民幣支付從俄羅斯進口的商品。

雖然美元仍是全球交易原料商品時的主要計價貨幣，惟對於有意與俄羅斯進行買賣的商家來說，人民幣使用頻率只會日益增加。印度最大水泥廠UltraTech Cement去年向俄企SUEK購買煤炭時，亦使用人民幣進行交易。不過，據悉印度政府對以人民幣結算的外貿感不滿，在中印關係改善前，印度恐減用人民幣結算。同時，消息指中國將允許所有國內企業進口澳洲煤炭，此舉可能標誌着2020年底實施的貿易限制將畫上句號。

另一方面，中國人民銀行周二開展290億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，單日淨投放260億元。市場料人行繼續通過中期借貸便利操作(MLF)向市場注入中長期流動性，外媒調查預估中值顯示，人行周三或進行3,500億元的一年期MLF操作，將高於2,000億元到期量，預估利率持平在2.75厘，延續去年12月以來MLF超額續作的格局。

人幣3連揚

隨着硅谷銀行事件持續重擊美元匯價，人民幣中間價周二上調426點子，至6.8949兌美元，連升3個交易日；在岸價及離岸價早段續大漲，曾高見6.8531及6.8461。