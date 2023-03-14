美股全線向上　Meta升5%

美國勞工部公布，2月當地消費物價指數(CPI)按年漲6%，為2021年9月以來最細升幅，漲幅較1月的6.4%進一步回落；撇除食品及能源的核心CPI按年升幅5.5%，升幅則是2021年12月以來最小，兩個數字均符合市場預期。美股周二(14日)早段全線高開，道指升323點，報32,143點；標指升58點，報3,914點；以科技股為主的納指升197點，報11,386點。

食品和能源價格繼續是美國通脹的主要來源，2月食品物價按年漲9.5%，惟能源物價按年升幅為5.2%，其中汽油更按年跌2%，而核心CPI高企的元兇——住屋成本則按年仍升8.1%。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,455點，升191點，高水207點。

以硅谷銀行(SVB)為首的地區銀行危機令聯儲局加息進程變得更複雜，日資投行野村甚至認為，下周要減息和結束量化緊縮(QT)來穩定市場。

不過，前財長薩默斯認為，考慮到對抗通脹的重要性，下周加息0.25厘仍合理，聯儲局應繼續集中注意力將通脹降至2%目標，否則將鑄成大錯。「新債王」雙線資本行政總裁岡拉克也認同，聯儲局下周加息0.25厘將有助維持公信力，並排除加息0.5厘的可能，預期這將是最後一次加息。事實上，通脹數據出爐後，交易員透過利率期貨押注下周有88%機會加息0.25厘。

事有湊巧，獨具投資慧眼的「股神」巴菲特如有神助，其投資旗艦巴郡去年第四季已減持中小銀行股，包括大削美國合眾銀行(U.S. Bancorp)91%持股，以及減少紐約梅隆銀行59%持股，減輕今輪銀行股大跌的損失，兩行股價周一分別跌10.04%和6.74%，周二則升4.64%和2.98%。

投資者被接二連三的銀行倒閉嚇得驚魂未定之際，市傳Facebook母企Meta周三(15日)展開第二輪裁員，涉數千人，加快削減成本，股價曾升5.56%。

另外，輝瑞繼續以「復必泰」和「Paxlovid」的天降橫財收購同業為後疫情時代部署，最新一單是豪擲430億美元鯨吞抗癌藥開發商Seagen。