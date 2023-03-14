滙控臨危受命買SVB英分部　股價曾見兩月低　各大投行點睇？

英媒引述滙控行政總裁祈耀年及滙豐英國行政總裁Ian Stuart在電話會議向初創企業表示，將注資20億英鎊，確保SVB UK業務照常運作；管理層又暗示，SVB UK營運方式不會有重大改變。不過，此消息令市場關注，到底滙控日後還須向此項目投入多少資金，且會否影響派息等。

投行摩根大通雖對滙控收購SVB UK未感到意外，唯一意外的是作價僅一英鎊，但交易實際代價還取決於SVB UK的資本缺口，亦即是說滙控需要向收購對象注入的資本。然而，現階段交易細節披露不多，若收購最終以收益入帳，料對滙控一級資本充足比率(CET 1)不會構成影響，對集團整體影響屬中性。

摩通形容，交易只是為國家服務，降低其他英國細行的流動風險，滙控及SVB UK之間沒有明顯協同效應。

高盛則相信，是項交易可增強滙控服務創新企業的能力，又謂對滙控而言交易規模不算大，收購對象的貸款及存款，分別佔集團貸款及存款約0.7%及約0.5%；予滙控「中性」評級，目標價為795便士。

瑞銀則表示，滙控股價調整屬於獲利套現，而非前景改變，仍看好該行在成本削減及潛在資產處置帶來的價值，予滙控「買入」評級，目標價為700便士。