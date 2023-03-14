三新界一手盤周六齊發售　共推283伙應市

新盤市場競爭激烈，兩個全新盤同日將示範單位曝光，搶佔市場焦點。同時，三個新界區樓盤均相繼落實周六展開新一輪銷售，發售單位合共283伙。

●何文田站瑜一第1B期明日公布首張價單

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目將以市價推售，計劃於本周五(17日)起對公眾開放示範單位及開始接受認購登記，最快下周開售。目前計劃於首輪銷售設大手組別。她續指，自上周上載樓書後，接獲的客戶查詢以何文田本區為主，亦有部分屬港島區。

●屯門飛揚第2期周四開價

該集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，首張價單將有近60%單位為一房間隔，與項目第1期座向及景觀會有不同，部分單價會以吸引價推出，強調以市價賣樓。樓盤將採「先量後價」策略推盤，視乎反應盡快加推單位。項目第1期至今累售238伙，套現約13億元。

●元朗雨後加推34伙 周六發售143伙

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周二(14日)上載價單3號，提供34伙，折實平均呎價約15,349元，據價單顯示，最新一批單位實用面積介乎276至592方呎，包括4伙開放式戶、16伙一房戶及14伙兩房戶，扣除6%折扣後，折實售價由414.29萬至920.19萬元，折實呎價約13,924至16,504元。

項目同日落實周六(18日)展開首輪銷售，發售143伙。據銷售安排顯示，每位買家最多可購兩伙，將於發售當日抽籤決定揀樓次序，不設大手優先揀樓，截票時間為周四(16日)下午8時。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期加推73伙 周六賣128伙

據新價單顯示，加推的73伙戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由306至474方呎，扣除7%折扣優惠後，折實售價由442.68萬至729.77萬元，折實呎價由13,810至15,904元。項目同日修改價單1號至4號，將55個單位提價介乎1%至5%。

●將軍澳海茵莊園周六發售12伙開放式戶

●大埔林海山城四房售2,800萬元

●啟德澐璟三房2,563萬元沽

●屯門御海灣連天台兩房戶呎價約18,993元