三新界一手盤周六齊發售 共推283伙應市
2023年03月14日 22:04
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新盤市場競爭激烈，兩個全新盤同日將示範單位曝光，搶佔市場焦點。同時，三個新界區樓盤均相繼落實周六展開新一輪銷售，發售單位合共283伙。
●何文田站瑜一第1B期明日公布首張價單
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期周二(14日)對傳媒開放示範單位，並部署24小時內公布首張價單，首批將提供不少於50伙，戶型涵蓋一房至三房間隔。
華懋集團銷售總監封海倫表示，項目將以市價推售，計劃於本周五(17日)起對公眾開放示範單位及開始接受認購登記，最快下周開售。目前計劃於首輪銷售設大手組別。她續指，自上周上載樓書後，接獲的客戶查詢以何文田本區為主，亦有部分屬港島區。
●屯門飛揚第2期周四開價
該集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，首張價單將有近60%單位為一房間隔，與項目第1期座向及景觀會有不同，部分單價會以吸引價推出，強調以市價賣樓。樓盤將採「先量後價」策略推盤，視乎反應盡快加推單位。項目第1期至今累售238伙，套現約13億元。
●元朗雨後加推34伙 周六發售143伙
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周二(14日)上載價單3號，提供34伙，折實平均呎價約15,349元，據價單顯示，最新一批單位實用面積介乎276至592方呎，包括4伙開放式戶、16伙一房戶及14伙兩房戶，扣除6%折扣後，折實售價由414.29萬至920.19萬元，折實呎價約13,924至16,504元。
項目同日落實周六(18日)展開首輪銷售，發售143伙。據銷售安排顯示，每位買家最多可購兩伙，將於發售當日抽籤決定揀樓次序，不設大手優先揀樓，截票時間為周四(16日)下午8時。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期加推73伙 周六賣128伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周二(14日)上載價單6號，提供73伙，折實平均呎價約14,780元，並同日落實本周六(18日)發售128伙。
據新價單顯示，加推的73伙戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由306至474方呎，扣除7%折扣優惠後，折實售價由442.68萬至729.77萬元，折實呎價由13,810至15,904元。項目同日修改價單1號至4號，將55個單位提價介乎1%至5%。
●將軍澳海茵莊園周六發售12伙開放式戶
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(14日)公布最新銷售安排，落實周六(18日)以先到先得形式發售12伙開放式戶。上述12伙單位全屬2座的C1室，實用面積245方呎，折實價介乎442.6萬至492.4萬元，折實呎價約18,067至20,098元。
●大埔林海山城四房售2,800萬元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(14日)以2,800.98萬元沽出一伙四房單位。據項目成交紀錄冊顯示，上述為17座2樓B室，實用面積1,596方呎，呎價為17,550元。資料顯示，該單位買家採用90天現金付款計劃入市。該盤由去年8月開售至今，累計售出約18伙，吸金逾4.63億元。
●啟德澐璟三房2,563萬元沽
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周二(14日)以2,563.8萬元售出第6座16樓B室，實用面積784方呎，三房間隔，呎價約32,702元。
●屯門御海灣連天台兩房戶呎價約18,993元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，周二(14日)沽出2座28樓H室特色戶，實用面積424方呎，兩房間隔，連364方呎天台，成交價805.3萬元，呎價約18,993元。