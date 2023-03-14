正榮地產料去年盈轉虧

該母公司擁有人應佔虧損，主要是由於新冠疫情於2022年持續反覆、中國房地產行業整體需求下滑及融資環境持續收緊等影響；出售附屬公司的收益及利息收入下降；融資成本增加；及錄得匯兌虧損。

另外，該公司表示正與其顧問穩步推進境外整體債務管理方案的籌備工作，目前正與其主要境外債權人磋商，並協助其盡職調查工作。視乎公司及其顧問的進一步考慮及/或與境外債權人的討論，境外整體債務管理的初步建議方案的暫定條款將或不包括任何本金的削減及可能包括分期攤還現有債務的本金及其任何應計且未付利息。本公司重申其計劃於2023年3月底前向境外債權人提呈境外整體債務管理的初步建議方案，以供討論。

公司相信，倘若境外整體債務管理方案獲債權人接納並實施，將為債權人提供高於財務顧問所預測的清算回收金額的價值。