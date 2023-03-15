東方日報B2：特朗普憂美經濟陷大蕭條

美國政府過去數日緊急干預以免硅谷銀行(SVB)爆煲危機惡化，在保證有關存戶能夠全數拿回存款後，市場隨即追究引爆這個危機的「元兇」。聯儲局主席鮑威爾表示，SVB倒閉掀起一波對銀行系統的擔憂，需要進行徹底、透明和迅速的審查。美國前總統特朗普則把握攻擊政敵的機會，將美國目前的經濟問題歸咎於現任拜登政府，揚言美國將經歷一場比1929年更嚴重的經濟大蕭條，又謂銀行開始倒閉就是證據。

美國聯儲局正在審查對SVB的監督情況，由專責金融監管的副主席巴爾領導，結果5月1日前公布，其後有指美國司法部與證交會(SEC)也在調查SVB倒閉一事。

SVB股東Chandra Vanipenta據報已向聯邦法院提出集體訴訟，指控該行及管理層隱瞞加息可能導致銀行擠提的潛在風險，要求獲得賠償；另一家在今次風波中倒閉的銀行Signature Bank亦面臨集體訴訟。

各地監管機構陸續發聲安撫市場，日本及南韓的官員皆表示事件對當地金融市場影響有限。新加坡金融管理局聲稱當地銀行系統對美國破產銀行的風險敞口不大。歐洲央行管理委員會委員斯托納拉斯預期，歐元區的銀行不會受這次事件影響。

外界對美國政府為存戶「兜底」看法兩極，沽空機構渾水創始人Carson Block批評當局介入形同「鼓勵風險管理失誤」；對沖基金經理阿克曼則稱讚華府「做了正確的事」，有助重拾市場對銀行體系的信心。

SVB倒閉後，更多小型銀行客戶加快申請把帳戶資金，轉移至摩根大通、花旗集團等更大型的銀行。據報這些大行正在採取額外措施，加快開戶程序。

美國地區銀行的財務狀況仍然堪憂，國際信貸評級機構穆迪昨日再把第一共和銀行(First Republic Bank，FRB)在內6家美資銀行列入負面觀察，直言擔心這些銀行對存款資金的依賴及資產組合中的未變現損失。其餘面臨降級風險的銀行還有Western Alliance Bancorp.、Intrust Financial Corp.、UMB Financial Corp.、Zions Bancorp.及Comerica Inc.。

全球銀行股市值在上周五及周一蒸發了4,650億美元之後，周二早段迎來反彈，FRB曾升63%，見50.97美元。西太平洋合眾銀行升64.61%，見16.05美元，至於嘉信理財升逾8%，花旗升逾5%，摩根大通及美國銀行各升逾1%。不過，穆迪周二正式將美國銀行系統的評級展望調低至「負面」。

投行摩根士丹利的策略師Michael Wilson建議投資者把握監管機構支持銀行措施帶來的反彈，趁機拋售美股。SVB及Signature Bank倒閉足已表明聯儲局收緊幣策的影響，雖未至於出現類似2008年金融海嘯的系統性問題，惟相信這些銀行倒閉對經濟增長產生負面影響。除非銀行提高存款利率，否則存戶自傳統銀行提走資金，並湧向高收益證券的趨勢持續。

對沖基金思睿首席經濟學家洪灝認為，SVB破產是聯儲局無節制放水，直升機撒錢導致美債收益率暴跌、儲蓄戶存款暴漲造成。如果再次以SVB為藉口印錢，那麼聯儲局僅有的一絲信用也將隨風而逝，更形容那些憧憬聯儲局很快停止加息的人是「屁股決定了他們的腦袋」。