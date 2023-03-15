鄭勤龍：港股短線仍反覆　需時積聚反彈力量

由卦象顯示，恒指走勢正處於《水雷屯》變《澤地萃》之中，在易經中，「水」性向下流，而「澤」則為地勢最低處，今「屯」卦帶有「水」的元素，而「萃」卦則帶有「澤」的元素，若將其意象溶入於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢仍然偏淡。

承接上周預示恒指短線反彈空間有限的《地火明夷》變《雷澤歸妹》卦，恒指於(8日)在20,256點開市，隨後大市連日反覆回吐至周一(13日)才現反彈，當日指數最高見19,791點，昨日大市下跌了448點，收報19,247點，可說是已應驗了可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在的明夷卦和在大市仍處於風高浪急之際，還是小心平衡風險才可算得上是萬全之策的「歸妹」卦卦象。

「屯」卦代表着困難、停頓和積聚，是易經四大難卦之一，代表着成長的困難，故此即使大市或將現反彈勢頭，但恐怕勢難持久。

「萃」卦為滋潤大地之象，所以按序卦傳的排列，繼「萃」卦之後便是「升」卦，《序卦傳》曰：「萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。」大意是指，水澤能滋潤大地，

大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生。因此綜合了卦象和基本分析，大市或會先傾向反覆，然後等待力量匯聚之後，才可再度向上突破。

玄學金融家 鄭勤龍