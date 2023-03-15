陳錦興：康師傅控股或成避險之選？咩位買好？

在內地，康師傅的方便麵銷售額市佔率第一，達46.7%。然而，受到主要原材料棕櫚油價格持續上升，毛利率受壓。去年中期盈利跌38%，收入升近8%，毛利率跌至28.2%，低於30%水平。業績反映經營主要受到成本上升的影響。

下半年，棕櫚油價格已由高位回落，而國際油價偏軟，商品的通脹壓力紓緩，有利康師傅核心產品方便麵及飲品的成本控制。今年環球經濟放緩，即使內地復常，料不會大幅刺激商品價格回升，故市場對行業毛利率回升有正面憧憬。

康師傅繼續高端化及多渠道銷售策略，若成本回落，毛利率上升，經營槓桿效果將更佳，有助推動盈利恢復增長，並有能力維持派高息的政策。估計3月底公布業績，料情況與統一相近，績前走勢可看好，建議13.2港元買入，上望阻力位15.0元，跌破支持位12.0元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)