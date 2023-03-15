道指升336點　油價冧4%

●踏入亞洲時段，美匯指數微升至103.67；港匯見7.8479；離岸人民幣(CNH)報6.8804；美元兌日圓處134.46；歐元報1.0727，英鎊報1.2151。金價處1,903.18美元。布油報77.61美元，紐油報71.94美元。比特幣升2.4%，報2.47萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水330點。

●道指收報32,155點，升336點或1.06%；標指收報3,919點，升63點或1.65%；納指收報11,428點，升239點或2.14%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,565點，升317點。

●3月恒生指數夜期收報19,549點，升285點，高水301點，成交22,018張。

●紐約期油收報每桶71.33美元，跌3.47美元或4.64%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.45美元，跌3.32美元或4.11%。

●紐約期金收報每安士1,910.9美元，跌5.6美元或0.29%。

●英國富時100指數收報7,637點，升88點或1.17%；德國DAX指數收報15,232點，升273點或1.83%；法國CAC指數收報7,141點，升130點或1.86%。

●美國2月消費物價指數(CPI)按年漲6%，漲幅較1月的6.4%進一步回落，撇除食品及能源的核心CPI按年升幅5.5%，兩個數字均符合市場預期。

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