港股彈近500點　收復昨日失地　ATMJ漲逾3%

美國通脹一如預期回落至6%，憧憬聯儲局放慢加息步伐，利好大市氣氛。港股高開275點後升幅擴至近500點，恒生指數高見19,745點，暫維持逾400點升幅，收復昨日失地。國企指數升180點；科技指數升140點，主板成交300億港元。

大型科網股領漲，阿里巴巴升3.9%；騰訊升3.5%；美團升3.3%；京東集團升3%；小米集團升2.7%。

金融股反彈，昨日捱沽的滙豐控股彈2.8%；中國平安升3.7%；香港交易所升3.9%；招商銀行升4%；建設銀行升2%；工商銀行升2.4%；友邦保險升1.3%。

內房及物管股都彈得起，碧桂園服務升5.8%；龍湖集團升5.2%；碧桂園升5%；華潤萬象生活升4.6%；華潤置地升2.3%；中國海外升2%。

油價挫至3個月新低，三桶油受壓，中國石油跌逆市跌0.7%，是表現最差藍籌；中國海洋石油及中國石化偏軟。

【09:20】港股反彈 ATMJ領漲 滙豐升近2%

美國2月通脹符預期，紓緩加息壓力。港股開市跟隨美股反彈，恒生指數升275點或1.43%，報19,523點；國企指數高開88點或1.37%，報6,527點；科技指數升85點或2.25%，報3,876點。

大型科網股反彈推高大市，阿里巴巴升3.4%；騰訊升2.6%；京東集團升2.2%；美團升2%；小米集團升1.8%。

金融股合力撐市，滙豐控股彈1.8%；友邦保險升2.3%；中國平安升近2%；香港交易所升1.7%；招商銀行升1.1%；建設銀行及工商銀行升0.4%。