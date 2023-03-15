10大屋苑3月成交縮21%　麗港城交投冧六成最甘

新盤低開搶客，加上樓價已由低位回升，二手市場交投持續下跌。綜合市場資料，10大屋苑3月上半月暫約119宗買賣，已連挫兩個月，按月跌幅擴大至逾21%，其中，以茶果嶺麗港城期內跌約60%最多，不過，各屋苑本月平均實用呎價則全線回升。

茶果嶺有新盤開售，拖累麗港城本月僅錄約6宗買賣，上月同期則錄約15宗，本月平均實用呎價暫升約1.2%至約1.31萬元，部分業主議幅收窄。中原洪金興透露，屋苑6座高層G室兩房戶，實用面積約517方呎，僅減價約2.9%，獲用家以660萬元承接，呎價約12,766元。

映灣園暫錄5刁 減58%

東涌映灣園本月暫錄約5宗買賣，宗數為同批屋苑中最少，按月減少約58.3%。美聯李錦榮指，屋苑平價盤減少，疫情累積購買力亦已被消化，新買家需時適應新開價，加上新盤開價與二手相若，令交投回落。事實上，全區3月只錄約21宗二手買賣，按月也跌約50%。

上車指標項目沙田第一城，以及鰂魚涌太古城本月二手成交量，分別挫約57.1%及約50%，兩屋苑本月做價都明顯上調。太古城近日連錄兩宗樓價達2,000萬元成交，個別成交呎價再破兩萬元。而最新成交包括鳳山閣，中原王秀芬稱，一個中層兩房則王剛售840萬元，呎價約14,433元。

事實上，上述10個屋苑最新平均實用呎價，較2月同期全數上升，漲幅約0.3至11.7%。鰂魚涌康怡花園本月暫錄約10宗買賣，按月沒有變化，惟呎價升勢最明顯，同期平均實用呎價升至約16,098元，屋苑B座中層單位，實用面積約710方呎，成交價1,189萬元，呎價約16,747元。

鴨脷洲海怡半島本月錄約14宗買賣，按月升約75%，個別套三房戶呎價重上逾1.9萬元水平，屋苑最新錄得27座高層戶成交，單位實用面積約743方呎，售價1,313萬元，呎價約17,672元。

嘉湖持4年僅獲利5萬

天水圍嘉湖山莊二手市場3月則量、價齊升，暫錄約19宗買賣，部分近年購入的單位都帳賺離場。中原曾慧敬稱，樂湖居7座低層E室兩房戶，減價10萬元，獲同區分支家庭以465萬元承接，呎價約10,379元。原業主於2018年4月買入，帳面獲利5萬元。

■麗港城本月暫錄約6宗買賣。