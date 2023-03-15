官媒：硅谷銀行事件不會衝擊中國金融體系

內地官媒發表文章稱，美國硅谷銀行(SVB)事件對中國中小銀行的發展、金融系統的穩定具有重要啟示意義。從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革等各方面看，硅谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。

文章指，內地的貨幣政策始終強調穩健，即使刺激經濟也不會大水漫灌，而是在總量和結構上下工夫，積極採取精準有力的結構性貨幣政策工具達到效果。

相比之下，美國的貨幣政策轉向調整過於激烈。美國聯儲局在2020年疫情後開啟的是「核動力」印鈔機模式，2022年又大幅加息。猛踩煞車之下，當前美國金融機構資產端普遍面臨浮虧。

文章提到，硅谷銀行事件也反映美國監管規則對此類銀行流動性要求的放鬆。相較之下，近年來，中國監管政策的更新、監管機構改革都是圍繞金融體系穩健這一邏輯開展。更重要的是，中國金融體系監管的頂層設計進一步完善。近期組建國家金融監督管理總局，顯示形成金融風險全面監管的體系。

文章指，儘管硅谷銀行事件不會對中國金融市場造成實質性衝擊，內地金融業仍然要從中認真吸取教訓，始終將風險防控放在首位。