硅谷銀行破產波及基金界　傳過千公司有托管資產

主要服務初創企業的硅谷銀行(SVB)倒閉，原來不單只對初創界構成打擊，不少基金都「踩地雷」。

外媒報道，近年有過千家私募股權及創投公司在硅谷銀行托管資產。根據美國證券交易委員會(SEC)的數據顯示，截至 2021年底，Andreessen Horowitz、General Catalyst、Accel 及Benchmark Capital等1,074家私募基金及創投公司，最少存放了5,994隻基金的部分資產在SVB。該批基金的總資產為8,630億美元，但不清楚有多少交由SVB托管，亦無法準確反映每家公司在SVB倒閉時，在該行存放資產的情況。

報道指，由於法律要求創投公司要把基金資產「托管」在金融機構，他們使用「托管人」，也就是由SVB等銀行來監控和保管資金，確保資金不被盜或丟失。不過Castle Hall Diligence 創始人Christopher Addy表示，將近6,000隻基金儲存在規模相對較小的銀行，是很獨特的現象，在債券、避險基金或房地產領域是不存在的。