財庫局擬本月24日發表推動家族辦公室在港發展政策宣言

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，政府將於3月24日舉辦「裕澤香江」高峰論壇，局方正密鑼緊鼓準備於當日發表《有關推動家族辦公室在港發展的政策宣言》，以展示香港為環球家族辦公室配置財富、推動積極影響所提供的獨有機會。

是次高峰論壇內容涵蓋科技賦能(Wealth for Tech)、文藝交流(Wealth for Art)、綠色轉型(Wealth for Green)及慈善傳承(Wealth for Philanthropy)四大主題，一方面配合家族辦公室選址落戶的全面需求，另一方面展示香港作為國際金融中心以外，多元優越的全面優勢。論壇的主要參與者將包括約100家來自全球的家族決策人及他們的專業團隊。政府將通過論壇與參加的環球家族決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會。此外，香港本地很多具備全球影響力的家族辦公室及行業翹楚，亦將參與論壇與環球夥伴共議合作機會，進一步提升香港作為家族辦公室樞紐的地位。

他指出，香港對環球家族辦公室的吸引力遠超單純作為投融資中心，這次高峰論壇的目的亦包括展示香港作為國際大都會的各項獨有魅力。