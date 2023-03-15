【高盛推介】美團低位反彈 資金持續吸納好倉
2023年03月15日 11:23
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(14日)跟隨大市跌約2.8%，周三(15日)早段靠穩反彈。早上高開約2%後曾重上130元水平，現回吐部分升幅，報128.3元，升約2.3%。觀察近期走勢，美團曾下試122.1元，逼近去年10月份的低位，及後反覆走高。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,690萬元。淡倉方面，上周四及周五共錄得約790萬元資金流入後，本周一及二獲資金轉向沽出止賺。
觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入美團，錄得約5,800萬元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意屬最貼價條款產品中最高槓桿的美團購(14307)。高槓桿選擇可留意屬行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿的美團購(13791)。價外選擇可留意低面值美團購(13511)。牛證方面可留意美團牛(56348)，與現價有約8元收回距離。
美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，最貼價條款產品中最高槓桿。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.0倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。
美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低面值。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
美團熊56071，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。