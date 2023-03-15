【高盛推介】友邦保險兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(14日)跌約4.4%，周三(15日)早段高見82.75元後升幅收窄，現報79.65元，跌約1.4%。據友邦報表披露，周二於聯交所回購162.92萬股，涉資約1.32億元。

觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於周二皆獲資金轉向流入，分別有約390萬及110萬元。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、11隻相近條款產品最高槓桿之一。

友邦購13537，行使價95.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿6.5倍，中年期，低時間值損耗。

友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。

友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，近10元收回距離熊證。

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