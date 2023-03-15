報告：港人財富自由門檻1000萬　單靠儲蓄需時一世紀

富途證券公布「富途投資偏好及財富自由報告」發現，最多受訪港人以1,000萬港元為財富自由門檻，佔整體約41%。以受訪者最主要的每月收入(2至3萬港元)及儲蓄率(20%至40%)的中位數計算，若不投資，預計須儲錢111年才能達標，意味只能留給下一代享受。

報告估計，要提早達標，受訪者至少要將約4成收入用作投資，而現時整體超過5成受訪者的投資收入佔比仍低於20%，可見普遍的投資水平與理想目標仍有巨大的差距。

報告顯示，相比支撐實際生活支出，平台上的港人更渴望透過投資「致富」，而累積投資經驗愈多者，對財富的期望就愈高。6項投資目標當中，最多港人選擇「致富」(27%)，其次是「退休」(21%)，雖然不少港人有置業夢，但在調查中僅排名第三。

而投資經驗愈豐富的投資者對財富的期望就愈高，擁5年以上經驗的投資者中，67%選擇以「致富」為目標，比其他受訪者為高。

根據調查顯示，受訪港人仍然較為偏好儲蓄，最多人選擇將收入20%至40%儲起。有1/5人群更選擇了40%至60%的儲蓄率。投資方面則較保守，主要集中選擇將收入10%至20%投資，投資佔收入低於20%的人群佔整體逾半。

富途證券高級投資顧問鄺智傑表示，以111年的儲蓄期去達至財富自由顯然並不現實，若港人希望盡早達至財富自由，最簡單直接的方法就是提升自己的投資比率以及增加收入來源。以1,000萬元及月入2至3萬元作例子，投資者可嘗試將投資佔比提升至40%，即每個月投資1萬，而投資回報約為每年8%(MSCI World過去10年年化回報率約9.6%)，便可以26年時間滿足其財務自由的目標。然而，現時有超過5成投資者的投資收入佔比仍低於20%，加上不少投資者忽略通脹對於購買力的蠶食，實質財務缺口可能更大，可見普遍的投資收入比仍有巨大的提升空間。