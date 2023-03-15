何文田站瑜一首推50伙　入場費786.84萬元

華懋集團銷售總監封海倫表示，首張價單屬「站頂升ONE價」，貼市開價，期望於經濟復常初期，讓更多買家及投資者有機會入市，稍後加推單位有一定加價空間。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，首批單位包括6伙一房戶、33伙兩房戶及11伙三房戶，實用面積336至941方呎。

售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價由21,850 至27,712元。按定價計，該批單位市值約8.5億元。

首批入場單位為第3B座19樓E室，實用面積336方呎，折實呎價約23,418元。

兩房入場單位為第3B座2樓D室，實用面積477方呎，折實價1,042.25萬元，折實呎價約21,850元。

三房入場單位為第3A座2樓C室，實用面積941方呎，折實價2,095.42萬元，折實呎價約22,268元。

項目周五(17日)會開放示範單位予公眾參觀及開始收票，最快下周展開首輪銷售。