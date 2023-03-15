何文田站瑜一首推50伙 入場費786.84萬元
2023年03月15日 15:10
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左為封海倫，右為陳慕蘭
新盤市場氣氛熱鬧，華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期，周三(15日)公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約24,838元，一房入場費為786.84萬元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，首張價單屬「站頂升ONE價」，貼市開價，期望於經濟復常初期，讓更多買家及投資者有機會入市，稍後加推單位有一定加價空間。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，首批單位包括6伙一房戶、33伙兩房戶及11伙三房戶，實用面積336至941方呎。
售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價由21,850 至27,712元。按定價計，該批單位市值約8.5億元。
首批入場單位為第3B座19樓E室，實用面積336方呎，折實呎價約23,418元。
兩房入場單位為第3B座2樓D室，實用面積477方呎，折實價1,042.25萬元，折實呎價約21,850元。
三房入場單位為第3A座2樓C室，實用面積941方呎，折實價2,095.42萬元，折實呎價約22,268元。
項目周五(17日)會開放示範單位予公眾參觀及開始收票，最快下周展開首輪銷售。