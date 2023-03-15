亞洲10大最富家族排名出爐！竟然冇香港呢位富豪...

外媒報道，印度的億萬富豪突然有點失色，甚至在沽空機構(Hindenburg Research)對印度富豪阿達尼(Gautam Adani)展開猛烈狙擊，使其公司價值縮水1,530億美元之前，該國超級精英的財富增長就已停滯不前。

4年前，當外媒首次編製針對亞洲20個最富有家族的排名時，出現3個印度家族，總資產達 876億美元。到2022年，共有5個，掌管着1,687億美元。

今年這種快速增長出現逆轉。根據億萬富豪指數，以印度的安巴尼(Ambani)和Mistry為首的5個上榜家族總共損失171億美元。

這一打擊是亞洲富豪的整體淨資產下降177億美元，至4,781億美元的主要原因，這是自2019年年度排名開始以來首次下降。

雖然每個家族的衰落都有具體原因，但現在所有家族都不得不應對阿達尼危機的影響。

值得注意的是，三星的李氏家族已經歷痛苦調整，李氏家族的財富在過去一年中反彈22億美元。此外，靠紅牛發迹、泰國的許氏(Yoovidhya)家族，其財富增加78億美元，受惠歐洲消費者在疫情結束後購買更多能量飲品。

隨着亞洲企業在全球的重要性不斷上升，所有目光都將集中在印度的超級精英如何管理轉型上，因為這些家族日益將目光投向境外以尋求資金。

以下為亞洲首十大最富有家族排名：

第1位：印度的安巴尼(Ambani)家族，擁有信實工業(Reliance Industries)，財富達793億美元。

第2位：印尼的Hartono家族，擁有針記集團(Djarum)、中亞銀行(Bank Central Asia)，財富達388億美元。

第4位：印度的Mistry家族，擁有綜合企業Shapoorji Pallonji集團，財富達284億美元。

第5位：來自泰國的謝氏家族(Chearavanont)，擁有正大集團，財富達282億美元。

第6位：許書標(Chaleo Yoovidhya)靠着紅牛(Red Bull)成為泰國最有名望的富豪家族之一，其家族擁有TCP集團，財富達274億美元。

第8位：包氏及吳氏家族，擁有BW集團及會德豐，財富達226億美元。

第9位：來自台灣的蔡氏家族，擁有國泰金控(Cathay Financial)及富邦金控(Fubon Financial)，財富達214億美元。

第10位：來自南韓的李氏家族，擁有三星(Samsung)，財富達185億美元。