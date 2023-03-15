保誠：集團在SVB相關敝口極微

華康堯稱，目前香港業務需求較多針對儲蓄產品，惟並不意外，主因從內地率先來港的內地客為較富裕族群，他們更傾向於購買儲蓄產品。管理層又透露，本港去年下半年透過代理的新業務銷售較上半年多57%。

保誠相繼分拆英國和歐洲，以及美國業務後，被問到會否審視保誠目前在倫敦交易所掛牌，以及總部仍位於倫敦的現況。華康堯表示，公司目前首要目標為繼續致力為各地客戶地供營運服務，將拓展高潛力和增長的亞洲和非洲市場，未有計劃改變目前同時在香港和倫敦雙重主要上市的現況。

各金融股近日受硅谷銀行(SVB)和Signature Bank倒閉事件打擊，財務總監James Turner表示，集團在SVB及相關的敝口僅約100萬美元(約780萬港元)，料對集團造成的影響極微，強調公司資產組合具防守性，財務穩健，料事件對集團股價打擊屬暫時。至於集團部分去年保費等值銷售額被尤其在香港的利率上升因素抵銷，Turner坦言，難以預測未來利率去向。