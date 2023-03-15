本港豪宅租金上季按年挫6.4%　新加坡升幅稱冠

萊坊公布2022年第四季全球豪宅租金指數，該指數追蹤10個主要城市，其中，香港上一季的豪宅租金按年錄得約6.4%的跌幅，屬唯一租金下跌的城市。同期新加坡豪宅租金則按年大漲約28.2%，取代紐約為升幅最大城市。

上述報告亦顯示，截至2022年12月的一年，萊坊豪宅租金指數上升約10.3%，低於去年3月頂峰的約11.8%。至於去年第四季本港豪宅租金按季仍下跌約1.4%。而同期新加坡按季則有約7.3%的漲幅。紐約和倫敦的豪宅租金按年則上升約18.6%及17.8%，排名第二和第三位。報告又指，由於很多投資者把租賃市場視為通脹對沖工具，在經濟動盪時作對沖之用，因此預計在中短期內優質投資市場的表現強勁。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，在主要門戶城市中，本港豪宅租金按年跌幅最大，主要是受之前嚴格的出入境和檢疫要求影響，高資產淨值人士和企業對豪宅的租賃需求疲軟。不過，隨着香港對外已經完全通關，預期該類物業租賃市場正走出谷底，尤其來自內地的需求，本港豪宅租金表現在2023年將保持穩定發展。