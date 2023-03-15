油價升逾1% 道指期貨微跌
2023年03月15日 16:19
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美匯指數報103.73；港匯見7.8500；離岸人民幣(CNH)報6.8975；美元兌日圓報135.03；歐元處1.0732；英鎊報1.2140。金價報1,889.33美元。油價升逾1%，布油報78.43美元，紐油處72.28美元。比特幣報24,881美元。道指期貨跌6點。
焦點數據：
18:00 歐元區1月工業生產
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:15 加拿大2月新屋動工
20:30 美國3月紐約聯儲銀行製造業指數
20:30 美國2月零售銷售
20:30 美國2月生產物價指數
21:00 加拿大2月成屋銷售
22:00 美國1月企業存貨
22:00 美國3月NAHB房屋市場指數
●美股遭受美國銀行業連環爆鑊影響後，周二(14日)在地區銀行股推動下全線反彈。港股高開高走，恒生指數全日收報19,539點，升291點或1.52%，主板成交1,080.56億元。https://bit.ly/3FkHDjF
-電視廣播發盈警，股價最多挫9%。
-私募基金PAGo傳參與競購，香港寬頻曾漲7%。
-大酒店去年虧損擴大至4.88億元，不派息。
-保誠去年轉賺9.98億美元，第2次中期息13.04美仙。
-國泰：希望今年錄得盈利，年底有機會減票價。
●內地A股高開後，全日收市個別發展。其中滬綜指升18點或0.55%，報3,263點，成交3,732.76億元人民幣。板塊方面，水泥股領漲2.9%，鋼鐵股升1.4%，地產股升1.1%。https://bit.ly/3lipRag
香港經濟：
報告：港人財富自由門檻1,000萬，單靠儲蓄需時一世紀。
中國經濟：
●內地首2月社會消費品零售總額按年增3.5%。
●內地首兩月發電量增長0.7%。
外地經濟：
●日央行會議紀錄︰收益率曲線扭曲現象不一定會消失。
美國銀行危機：
●聯儲局擬對中型銀行實施更嚴格的資本與流動性規定。
●黑石、阿波羅及KKR有意收購硅谷銀行部分貸款資產。
●美監管機構傳開始徵求潛在買家對Signature Bank表興趣。
●大型銀行成SVB風暴贏家？美銀存款暴增1,170億。
●硅谷銀行新CEO呼籲客戶回歸。
●旗艦基金上周五吸資30億，女股神：銀行業危機早有先兆。
●硅谷銀行破產波及基金界，傳過千公司有托管資產。
企業消息：
●滙豐據報將英國新晉高級銀行家底薪削減25%。
●Meta傳啟動次輪大裁員，今年內削減1萬個職位。
●Apple繼續縮皮！傳有部門減發花紅，放慢招聘及晉升步伐。
●美供應商泰森食品擬關閉2座雞肉加工廠，裁員1,700人。