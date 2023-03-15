瑞銀：今年內地消費料按年增7%　看好奢侈品市場前景

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指出，內地消費者購買力受限於收入能力，留意到近期消費出現兩極化現象，整體消費情緒恢復需時，預料今年內地整體消費將按年增長約7%，但由於服務業在新冠疫情中受較大打擊，基於基數效應，認為服務業的復甦情況將勝實體消費。

她提到，高端產品及奢侈品市場因新冠疫情導致需求積壓，在社會復常後釋放，消費增長趨勢沒有放緩，看好今年奢侈品市場前景。同時舉例指，內地婚宴、商業宴會等受防疫措施限制而無法舉辦，當措施撤銷後，白酒需求不斷提升。

彭氏又指，由於在疫情期間，部分用家不願意施工人員入門安裝、房地產項目因資金鏈問題而延遲交付，估計有10%至15%的大型家電需求延遲，加上部分一線城市推出家電消費補貼，相信有更多高收入的地方政府將推出相應政策，因此對大型家電今年表現樂觀，特別空調，而3月家電消費超預期，增幅達雙位數。

另外，她指出，今年春節消費數據強勁，並比新冠疫情，即2019年更好，所以2月份與投資者交流時，投資消費板塊意欲強。不過，中央在兩會工作報告中無重要的利好消費相關政策出台，市場預期落空，短期內投資者對消費市場存有疑慮實屬正常。