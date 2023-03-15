長江基建去年多賺3%　全年每股派息2.53元

主席李澤鉅在業績報告內表示，去年之通脹、上揚之利率、日趨嚴峻之能源危機和地緣政治張力，局勢充滿挑戰。然而，該企的優質基建資產持續展現堅韌實力，帶來按年增長7%的理想貢獻。以業務所在地貨幣計算，基建投資組合的貢獻則按年上升16%。

其中來自英國業務的溢利貢獻為30.69億元，升約兩成九。有關增長主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於上一個回顧年度入帳，以及於2022年出售Northumbrian Water的13%權益而錄得一次性收益。惟部分收益因上漲之財務成本及英鎊兌港元疲弱而抵銷。

澳洲基建業務則受惠於United Energy、Victoria Power Networks及Energy Developments的收益貢獻增長，澳洲業務的溢利貢獻增加4%，至19.76億港元。惟部分業績被澳元兌港元回軟所抵銷。以當地貨幣計算，溢利增長11%。

展望今年，李氏謂，環球經濟依然存在不確定性和重重挑戰，但對公司的前景深感樂觀。集團持有大量現金，負債淨額對總資本淨額維持於低水平，加上具有提供優質服務、提升營運效率及引進新投資之往績，均進一步鞏固集團作為環球基建業界翹楚的地位。