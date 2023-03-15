【產經直播】港股日升日跌 弱勢未除？
2023年03月15日 16:53
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硅谷銀行爆煲危機發酵，市場對聯儲局進取加息預期大幅降溫，加上隔晚美國2月CPI數據符合預期，市場預測美國下周加息0.25厘的概率上升至82.7%，倘加息決定符預期，如何影響環球股市？
港股方面，昨日急跌創今年新低後，周三(15日)高開275點，最多升497點，高見19,745點，收市報19,539點，升291點；炒復常、炒兩會後，港股日升日跌，市底仍然弱？要等咩因素先有明顯反彈？
阿里巴巴(09988)與杭州市監局簽署平台經濟發展合作協議，希望阿里能帶領更多企業飛得更高，阿里股價彈逾2%，90元阻力重重？
內地公布三大重點數據，其中內地首兩個月住宅銷售按年回升3.5%，內房股急彈，碧桂園(02007)、龍湖(00960)、中國海外(00688)等紛紛反彈，二線內房升勢更勁，但唔少內房股上方蟹貨重重，反彈係最後逃生門？
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