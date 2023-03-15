大酒店：港酒店入住率改善　收入還沒回到疫前

他又說，公司業務盈利情況雖不如以往，這還得視乎香港及中國的恢復情況，但旅遊業前景已經改善。不過，現時旅客會最後一刻才下訂，有別於過去提早幾個月預訂酒店房間，故難以預測入住率走勢。

該企營運總裁包華(Peter Borer)表示香港業務趨勢良好，隨着中港兩地通關，過去剛舉辦的音樂節Clockenflap，以及稍後舉行的巴塞爾藝術展等活動料吸引很多國際旅客來港。郭也表示想跟國際旅客說，香港還有很多美麗的旅遊景點。

郭又表示，集團在港有多年歷史，很多港人與半島酒店有親切感，現在本地客生意還不錯，當然疫情期間的「Staycation」生意已經有所減少。至於香港酒店在復活節期間的預訂情況恢復中。

郭敬文稱，地緣政治、勞工市場供應不足的風險猶存，會確保有足夠的財務緩衝，以應對外部的風險。至於歐美市場的勞動力短缺較為嚴重，香港情況反而還好。包華補充道，北美有大量基層員工轉行，但他們已經逐步回歸，只是需要一些時間，整體而言勞動力短缺的問題還談不上是危機。

郭又說，當然希望可以恢復派息，但希望股東理解過去幾年疫情爆發，又提到公司的投資期較長遠，要考慮長期回報。