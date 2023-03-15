調查：45%香港僱主擬未來3個月增聘人手

Manpower Group香港公布的2023年第二季「就業展望調查」報告結果顯示，受訪的510名香港僱主中，45%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有15%；而38%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數+30%。

香港訪問的510僱主當中顯示，頭5大短缺技能分別為資訊科技及數據(43%)、工程技術(28%)、銷售及市場推廣(25%)、有關環境、社會和管治(ESG)的風險管理及諮詢(22%)、可持續發展及環境相關技能(21%)。

Manpower Group就業展望調查在全球訪問的41個國家和地區中共38,846名僱主，2023年第二季全球淨就業展望指數錄得與上季相同的+23個百分點，預期招聘意欲保持穩定。

調查又顯示全球人才荒持續攀升，77%僱主面對人才短缺問題和招聘困難，與去年相比增長了2個百分點。亞太地區方面，填補空缺職位最困難的地區為台灣(90%)，而香港則有85%的受訪僱主面臨人才短缺問題。