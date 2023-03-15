會財局向立會提交預算案　料下個財年錄赤字7704萬

會計及財務匯報局(簡稱會財局)向立法會提交下個財政年度，即2023至24財年預算，政府2019年注入的資助餘額將在2023至24年末全數用完，而一般儲備資金結餘將會錄得負值，將錄得約7,704萬元經營赤字，並在再下一每財年，即2024至25年初出現資金短缺，計劃在今年內就注資建議及會財局的長遠財政機制諮詢財經事務委員會。

會財局預算，下個財年收入2.63億元。市場形勢的不確定性導致會財局徵費收入低於預期，加上將在2023年10月1日開始收取的會計執業申請費用水平會在新制度實施初期凍結，預期資金短缺會於及後的財政年度持續出現。同時，建議增設共30個新職位。該局的職位總數將由現有的115個增至145個。

會財局將繼續嚴格控制開支、妥善訂定工作優次，以及發揮不同職能之間的協同效應，從而有效運用資源，繼續以循序漸進方式落實新規管制度的各項職能。與此同時，會財局會繼續與政府監察及檢視其資源需要和開拓新收入來源，以期確保該局財政穩健，長遠而言可有效地達致其規管目標。

該局預測今個財年，即2022至23財年錄得2,544.6萬元赤字，而批核預算盈餘為424.8萬元；收入1.96億元，較批核預算少19%；人手編制達目標115人。

另外，會財局現有灣仔辦公室租約將於今年8月屆滿，將遷往太古坊二期，辦公室訂立4年的租賃協議，月租172.9萬港元，自今年4月起租，期間為固定租金，並可選擇按設有上限的市場租金水平再續租3年。