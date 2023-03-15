銀主貨價平受捧！港島居屋已補價391萬拍售

銀主單位價格較市場有折讓，因而不乏捧場客，忠誠拍賣周三(15日)舉辦的拍賣會，一口氣沽出3伙銀主盤。

包括九龍灣美羅中心2座高層26及27號工廈單位，建築面積共約1,555方呎，拍賣開價590萬元，獲大幅搶高250萬元或約42.4%，以840萬元售出，呎價約5,402元。

同場售出另外兩項銀主貨為住宅單位，太子大南街135號連天台單位，實用面積約564方呎，天台面積相同，以250萬元推拍，最終以305萬元成交，較開價高55萬元或約22%，呎價約5,408元。

另一伙為小西灣居屋曉翠苑A座中層5室，實用面積約401方呎，已補價自由市場開價390萬元拍賣，略為搶高至391萬元成交，呎價約9,751元。

而同場推出的九龍塘喇沙滙及皇廷滙兩項大額豪宅，開價3.78億及3.38億元，兩個單位分別獲同一組本地客承價一口，惟未到價而收回。

此外，黃開基拍賣行今日亦拍賣售出一個自由市場居屋銀主盤，火炭穗禾苑D座高層7室，實用面積約473方呎，推拍價為380萬元，獲3組買家承價，最後以430萬元售出，高於開價50萬元，呎價約9,091元。