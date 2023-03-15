證監與廉署聯合行動　拘捕唱高散貨集團五名骨幹

證券及期貨事務監察委員會(證監會)與廉政公署(廉署)昨日及今日(3月14及15日)採取聯合行動，打擊一個活躍於市場的「唱高散貨」集團，拘捕五名集團骨幹成員。該集團極有組織，涉嫌以貪污手法透過多間香港上市公司組成複雜的持股網絡進行「唱高散貨」市場操縱活動，涉及非法收益1.91億元。集團另外八人早前已在證監會及廉署另一項聯合行動中被捕。

五名被捕人為集團骨幹成員，部分有會計師資格及分別於多間香港上市公司擔任高層人員。證監會及廉署在是次聯合行動中搜查了多個處所，包括被捕人的辦公室及住所。

集團懷疑主腦及其他骨幹成員共八人，於去年11月的聯合行動中因為涉嫌貪污被捕。

證監會與廉署經過深入調查後，懷疑集團亦涉及其他違法行為，包括妨礙司法公正及妨礙證監會調查等。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Mr Christopher Wilson)表示：「是次聯合行動展現我們決心打擊一切涉及貪污的市場失當行為，及對於企圖妨礙本會調查及司法公正的違法者，採取零容忍的態度。證監會致力與廉署合作，杜絕任何失當行為，以維護香港作為國際金融市場的聲譽。」

副廉政專員兼執行處首長丘樹春表示，廉署絕不姑息任何貪污或妨礙廉署調查的違法行為，將繼續與證監會通力合作，鍥而不捨追擊貪污分子，以維護香港的廉潔國際金融中心地位。妨礙司法公正是一項嚴重罪行，廉署定必嚴肅跟進。

由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。