越秀料樓市今年穩中向好　銷售目標按年增近6%

左起：越秀地產財務總監陳靜、董事長及執行董事林昭遠、副董事長、總經理及執行董事林峰，及資本經營部總經理姜永進

問到公司收併購計劃，林昭遠坦言，併購難度特別大、坑特別多，「我一直在想(企業)為甚麼願意賣(項目)」、「.....(對方賣)給你的可能是個坑，要麼就留點骨頭給你」，但他重申集團沒有放棄尋找合適併購機會，目前接到併購要約項目還是很多，重申期望併購項目與集團布局一致。

集團去年平均借貸成本跌10點子至4.16厘，越秀地產副董事長林峰表示，主要是抓住了融資窗口、開發貸利率下行的機會，未來借貸成本視乎內地及國際利率走勢，也會加強資金管理及費用控制。

林昭遠則表示，公司具備發債能力，但會優先考慮成本，「哪些成本便宜往哪裏去」，惟坦言目前「美元債這麼貴，不是我的菜」。他又說，過去越秀曾被投資者批評過於保守，事實證明公司是穩中求進，目前三條紅線保持達標。