花旗：去年第四季外幣簽賬及提款升29%　日圓交易飆1.59倍　

疫後港人恢復外遊信心，花旗銀行表示，去年第四季購買全年旅遊保險的客戶較2019年同期增增逾2倍；同時，今年首2個月外幣兌換次數按年上升9%，最受歡迎的外幣兌換依次為美元、澳元、日圓及英鎊。

透過該行Citibank Global Wallet的總交易金額(包括外幣簽賬及提款)在2022年第四季按季上升29%；當中日圓的交易量增加1.59倍，更成爲最高交易量之貨幣，而泰銖的交易量亦增加了98%，相信日本及泰國仍然是深受港人歡迎的旅遊熱點。

為照顧客戶出行需要，該行推出「旅神6部曲」，協助客戶由計劃旅行時預訂酒店、購買旅

遊保險、兌換外幣，旅途中於外地使用扣賬卡、信用卡簽賬，至旅程後分期找卡數的

需要，並提供一系列精彩獎賞，包括預訂酒店享高達88折優惠、購買旅遊保享高達7折優惠連信用卡簽賬回贈，以及海外簽賬享高達3%現金回贈等。

此外，花旗同時推出一連4星期的Let’s Go Travel「快閃大抽獎」，客戶於指定日期内完成指定交易，即有機會贏取多達200份以旅遊熱點為主題的獎賞，包括有機會贏取《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》門票兩張及首爾雙人來回機票。