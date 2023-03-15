曼克頓山近月錄4宗成交　兩房戶1040萬易手

換樓需求推動下，中價住宅交投步伐加快，荔枝角曼克頓山近一個月錄約4宗買賣，屋苑兩房單位於2月初放盤，僅減價10萬元，以1,040萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃雪飛透露，西半山樂信臺2座高層B室，實用面積約1,058方呎，套三房間隔，叫價2,460萬元，減價260萬元，以2,200萬元易手，呎價約20,794元，原業主1991年以418萬元買入，持貨約32年帳面獲利1,782萬元，單位升值約4.26倍。

●中原黃新利稱，西區寶翠園3月暫錄得8宗買賣，屋苑6座高層B室，實用面積約776方呎，兩房及儲物房間隔，享維港海景，以2,050萬元易手，呎價約26,418元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園F座低層5室，實用面積約448方呎，兩房間隔，原業主於今年年初放盤價720萬元，最終減價75萬元，以645萬元成交，呎價約14,464元，放盤1個月減價約10%沽出。

●美聯胡宗樂稱，北角海景台中層C室連租約單位，實用面積約730方呎，套兩房間隔，擁中環海景，以1,300萬元成交，並連一個車位，呎價約17,808元。

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九龍區

●美聯吳志輝透露，荔枝角曼克頓山近1個月錄得約4宗買賣，成交價介乎1,040萬至1,550萬元，屋苑5座高層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享山景及海景，最初於2月開價1,050萬元放售，減價至1,040萬元沽出，呎價約19,331元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍3月暫錄約16宗買賣，碧海藍天佔兩宗，包括1座高層G室，實用面積約501方呎，兩房間隔，放盤多時，去年6月以980萬元放售，10月再調整至900萬元，現以883萬元成交，呎價約17625元。

●利嘉閣邱家仁透露，長沙灣碧海藍天3座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以約840萬元成交，呎價約16,766元，原業主於2008年以約340萬元購入，持貨約15年帳面獲利約500萬元，屋苑現時有約80個放盤，入場費由800萬起。

●香港置業蘇國榮指，奧運站凱帆軒1座低層G室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以約850萬元放盤約半年後，吸引外區客洽詢，雙方議價後再減價約52萬元，以798萬元易手，呎價約17,813元，低市價約5%，新買家為上車客。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙豪苑3座高層A室，實用面積約333方呎，兩房間隔，以475萬元成交，呎價約14,264元，單位原先叫價520萬元，放盤約5個月，最終減價45萬元成交，減幅約8.7%。

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新界區

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋康盛花園5座高層M室，實用面積約494方呎，兩房間隔，享山景，已補價自由市場最初開價438萬元，終以418萬元易手，呎價約8,462元，新買家為外區客，曾到多區睇樓，議價後即拍板入市自用。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑A座低層11室，實用面積約213方呎，開放式間隔，已補價自由市場放盤叫價330萬元，即日獲買家出價承接，一口減價35萬元，以295萬元售出，減幅約10%，呎價約13,850元。

●香港置業范文濤指，將軍澳的新寶城3月暫錄3宗買賣，屋苑1座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，望山景，以628萬元放盤約兩星期後，上車客零議價下成交，呎價約16,614元。

●美聯黃少明稱，將軍澳怡心園2座極高層D室，實用面積604呎，套三房間隔，最初於去年7月以750萬元放售，期間變一直改變叫價，近期調整至690萬元，終獲買家洽購，減價至675萬元易手，呎價約11,175元，單位超過5年帳面只升值約6%

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區3月暫錄約70宗二手買賣，按月跌約22%，居屋錦泰苑暫錄約6宗，屋苑J座低層5室，實用面積約526方呎，兩房間隔，開價約460萬元，議價後未補價第二市場價以438.8萬元易手，呎價約8,342元，新買家為用家。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山銀湖．天峰7座中高層D室，實用面積約924方呎，套四房及工人房間隔，區內換樓客見單位享區內罕有海景，雙方議價98萬元，終以1,530萬元承接，呎價約16,558元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰6座低層B室，實用面積約1,856方呎，四房雙套房間隔，開價約2,450萬元，議價後以2,420萬元易手，呎價約13,039元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山海典灣6座高層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，開價730萬元，累減20萬元，獲買家以710萬元承接，呎價約15,743元。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山新港城F座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，望遠景，放盤兩個月，開價780萬元，獲買家洽購，以750萬元成交，呎價約14,451元。

●中原黎宗文稱，大圍區3月暫錄約23宗二手買賣，其中名城佔約6宗，包括盛薈1座南翼低層B室，實用面積約1,038方呎，套三房間隔，叫價約1,600萬元，議價後以1,520萬元易手，呎價約14,644元，新買家為用家。

●中原侯惠良指，沙田及大圍區3月暫錄約80宗二手買賣，按月回落約兩成，沙田富豪花園B座中層D室，實用面積約725方呎，三房間隔，開價約920萬元，議價後售748萬元，呎價約10,317元，原業主則於2017年以780萬元購入，約6年帳面蝕讓約32萬元。

●中原杜文俊稱，沙田好運中心3月暫錄約4宗買賣，屋苑竹林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，放盤時叫價約600萬元，議價後以520萬元易手，呎價約15,569元，新買家為上車客。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區3月暫錄近40宗二手買賣，其中粉嶺中心暫錄約兩宗，屋苑C座高層8室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後售553萬元，呎價約11,816元，新買家為用家，原業主持貨約6年，帳面獲利約5萬元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間5座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3星期，原先叫價620萬元，獲外區上車客洽購，終以600萬元承接，呎價約14,019元，原業主於2019年11月以548萬元購入，逾3年帳面獲利52萬元。

●中原王勤學指，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價868萬元，以856萬元沽出，呎價約16,462元，做價屬同類型單位7個月新高，原業主於2019年4月以838萬元購入，持貨約4年帳面獲利18萬元。

●中原表示，元朗新元朗中心1座中層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，微減2萬元，以648萬元沽出，呎價約13,361元，做價創屋苑兩房單位今年新高，原業主於2014年4月以407.8萬元入市，帳面獲利240.2萬元，升值約59%。

●中原陳智生稱，屯門海翠花園4座高層E室，實用面積約609方呎，套兩房間隔，可享小海景，叫價750萬元，放盤4個多月，以608萬元沽出，呎價約9,984元，新買家為外區上車客。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆安苑K座低層1室，實用面積約495方呎，兩房間隔，區內首置客早年曾居於同區，對附近環境較為熟悉，考慮到原業主累積減價25萬元的議幅，決定由租轉買，已補價自由市場以395萬元購入上址自用，呎價約7,980元。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣3座低層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價10萬元，區內首置客遂便決定以610萬元購入自住，呎價約11,641元。

●中原余仲平透露，荃灣柏傲灣1A座高層C室，實用面積約421方呎，一房間隔，享全海景，叫價930萬元，最新以890萬元成交，呎價約21,140元，減價約4%，新買家為上車客，睇樓半年終入市。

●中原丘漢偉稱，荃灣海灣花園2座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，享海景，有裝修，叫價750萬元，上車客議價後以700萬元承接，呎價14,768元，做價屬屋苑兩房單位近1年新高，原業主於2019年8月以691.8萬元買入，帳面賺8.2萬元離場。

●中原蔡偉明表示，青衣盈翠半島單日連錄兩宗買賣，屋苑1座高層D室，實用面積約784方呎，套三房間隔，享煙花海景，叫價1,450萬元，放盤約一星期，減價90萬元，以1,360萬元沽出，呎價約17,347元，較日前同類單位賣1,445萬元低85萬元或約6%。

●利嘉閣彭錦添指，青衣區3月暫錄約33宗二手買賣，居屋青雅苑高層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，已補價自由市場以552.8萬元成交，呎價約12,479元，屋苑目前約有13個放盤，入場費由520萬元起。

●中原陳偉業表示，東涌區3月錄得約22宗二手買賣，較上月同期跌約一半，藍天海岸本月暫錄得6宗買賣，屋苑2座高層E室，實用面積約592方呎，兩房間隔，獲同區換樓客洽購，單位叫價830萬元，議價後以775萬元成交，呎價約13,091元。

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