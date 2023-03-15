港府就加強眾籌規管諮詢公眾　HKSFPA表示支持

港府正就加強眾籌活動規管進行公眾諮詢，至3月20日止。文件中提出成立「眾籌事務辦公室」，以規管某些不在現行法制規管下的眾籌活動，以加強公眾以至國家安全。香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)對此表示支持，並希望局方在執行及規管的同時，能夠避免妨礙經濟及科技等各方面正常發展。

該會建議，當局在執行上要平衡審批時間，並可以減省當中不必要的程序，盡量縮短各項申請的審批時間，因為對於創新科技而言，時間是決定興衰的重要因素之一，審批時間及程序過長或影響創新科技項目的成敗。

該會指，金融業一直遵循香港有關法規，進行打擊洗黑錢及恐怖分子的資金籌集。目前，相關法例及行業指引均未對「眾籌」進行特定的風險評定，建議在「眾籌事務辦公室」成立後，可協同各金融相關監管機構，對「眾籌」進行盡職調查及風險評估設下特定指引或最佳做法，讓行業有規可依，避免因執行方法不清而令金融機構卻步，影響對符合資格的眾籌項目提供金融服務及支持。

另外，該會認為，要避免類似2014年智能咖啡機疑似眾籌騙案，政府官員應避免高調參與其中，以免公眾誤認該項目獲得政府支持，從而令公眾因欠缺適當的風險考慮而招致損失。