瑞信擬設30億獎金激勵高層救亡　美股開市前股價挫近3成

深受各種負面消息困擾的瑞士信貸(Credit Suisse)試圖透過獎金計劃，激勵高級員工更努力幫助該行轉型。報道指，瑞信擬向500名高級員工設立3.5億瑞士法郎(約30億港元)的獎金，惟先決條件是集團未來數年要扭虧為盈，且在2025年底前歐洲股價要反彈至每股3.85瑞郎。而該公司2026年到期的美元債券暴跌至不良水平，其於美股開市前，股價一度跌逾29%。

市場目前仍普遍對瑞信看法審慎，該行歐洲股價周三一度熔斷，跌幅曾逾兩成，續創歷史新低。此前曾充當「白武士」、一度注資瑞信的主要股東沙特阿拉伯國家銀行更表示，即使瑞信要求進一步的增資，也「絕對不會」提供更多援助。沙特國家銀行董事長Ammar AI Khudairy聲稱，不額外幫助瑞信除了監管相關因素外，還有「諸多的原因」，惟未有進一步解釋。

外媒引述消息人士指，滙控目前部分新提拔的董事總經理基本年薪一般在22.5萬英鎊(約214.7萬港元)左右，而過去處於相同級別的銀行家基本年薪為30萬英鎊(約286.3萬港元)。

歐盟多年前規定，「重大風險從業人員」浮動薪酬(即花紅獎金等)上限是基本工資的兩倍，當時英國還是歐盟的成員國，因此亦跟隨這一規定。自英國脫歐後，政府正打算改變相關規定。滙控削減銀行家底薪的做法，相信是為了增加薪酬中「可變動的獎金」比重，從而提高員工績效與工資的相關度。