二手蝕讓飆升　龍頭太古城逾兩月5宗損手　三房持4年貶1成

新盤續以低市價搶客，樓市仍有隱憂，部分業主寧願以「蝕本價」出貨。指標藍籌鰂魚涌太古城不足3個月已錄至少5宗蝕讓，套三房單位剛減價至1,338萬元沽，逾4年帳面損手約160萬元。

美聯吳肇基表示，上述單位為啟天閣低層A室，實用面積約759方呎，2021年底曾叫價1,638萬元，累減至近期約1,450萬元，再多減112萬元獲承接，呎價約17,628元。原業主於2018年12月以約1,498萬元購入，帳面貶值約10.7%。

新界屋苑連錄跌價成交。中原侯惠良指，沙田富豪花園B座中層D室，實用面積約725方呎，三房間隔，最初開價約920萬元，議價後售748萬元，呎價約10,317元，原業主於2017年以780萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕約32萬元。

美聯彭曉君續稱，大埔天鑽3月暫錄約3宗二手買賣，包括16座低層E室三房單位，實用面積約629方呎，近日叫價約808萬元，減價20萬元，以788萬元售出，呎價約12,528元。原業主於2018年1月以820.7萬元購入，帳蝕32.7萬元，物業期內貶值約4%。

損手交投396宗 月飆22%

利嘉閣報告指，2月二手私宅轉手登記虧損個案有396宗，按月多約22.2%，惟全港已知上手購入價的登記量增至2,547宗，故所佔蝕讓比率按月少約1.6個百分點至約15.5%。

近日交投放緩，個別業主擴大減幅。中原林龍南透露，北角城市花園6座低層D室三房則王，減價250萬元，終以1,500萬元易手，呎價約12,235元。

該行蔡偉明稱，青衣盈翠半島1座高層D室，套三房煙花海景單位，放盤約一星期，減價90萬元，以1,360萬元沽，呎價約17,347元，較日前同類型單位賣平約6%。