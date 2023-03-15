瑞信危機惹恐慌　道指曾挫逾500點　歐洲銀行股暴跌

美國硅谷銀行(SVB)及Signature Bank相繼倒閉後，市場憂慮金融危機進一步擴散。陷入危機的歐洲老牌銀行瑞士信貸(Credit Suisse)始終未能挽回投資者信心，外界擔憂該行會淪為下一家爆煲的大型金融機構。美股周三早段大跌，道指曾跌535點，報31,620點；標指跌61點，報3858點；以科技股為主的納指跌137點，報11,312點。

國際油價同樣受壓，紐約期油曾挫約4%，每桶報68.47美元。港股夜期報19,100點，跌502點，低水440點。

沙特阿拉伯國家銀行銀行董事長Ammar AI Khudairy聲稱，即使瑞信要求進一步的增資，也「絕對不會」提供更多援助。該行於去年曾擔當「白武士」，向瑞信注資15億瑞士法郎，試圖幫助其重組業務。Khudairy表示，之所以不會再提供幫助，除了監管相關因素外，還有「諸多的原因」，惟未有進一步解釋。

瑞信歐洲股價昨日跌幅曾逾兩成，續創歷史新低；該行於2026年到期的債券，與國債息差至擴大到約20厘，即跌至傳統上被視為「不良債」的水平。其他歐洲銀行股價亦受到拖累，法國興業銀行股價挫12.77%、法國巴黎銀行挫近11%、瑞銀(UBS)曾挫近9%、德意志銀行挫逾8%；滙豐倫敦股價挫5.72%，報544便士，折合較港收市價低6.6%。

為了自救，瑞信試圖透過獎金計劃，激勵高級員工更努力助其轉型。報道指，瑞信擬向500名高級員工設立3.5億瑞士法郎(約30億港元)的獎金，惟先決條件是集團未來數年要扭虧為盈，且在2025年底前股價要反彈至每股3.85瑞郎。

「科技女股神」、Ark Invement創辦人兼行政總裁伍德(Cathie Wood)指出，目前情況就如同1929年美國經濟大蕭條之始。一直唱淡美國的橋水基金創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧認為，個別銀行的倒閉，僅僅是短期債務周期泡沫爆破的開端，聲言未來一兩年美國的經濟及金融狀況將會相當嚴峻，投資風險相當之高。

不過，著名對沖基金經紀、億萬富豪阿克曼(Bill Ackman)表示，在經歷恐慌式拋售後，美國小型銀行股如今是「難以置信的便宜貨」。據外媒統計，過去數日美國多家銀行逾百位高層，累計花了至少1,390萬美元(1.08億港元)來買入自家銀行的股份。

作為美國大型銀行之一的嘉信理財股價亦受近期事件牽連。該行政總裁Walt Bettinger表示，他於周二上午在自己的個人帳戶中買入了5萬股公司股票。按當日開市價推算，這些股票價值近300萬美元。Bettinger又表示，近日有可觀規模的資金流入公司；又指公司的財務管理保守，無太多長期債券，而且客戶都有極大的信心。嘉信理財股價於周二升逾9%，周三早段曾跌0.5%。

經濟前景未明，企業亦紛紛收緊水喉，用各種手段削減成本。繼多家大型科技公司宣布裁員後，有消息指蘋果公司(Apple Inc.)推遲了一些部分的獎金發放，並且開始加大招聘限制。據稱Apple員工過去多數在每年4月及10月都各有一次發放額外獎金及晉升機會，現在多數部門都取消了4月的獎金及晉升。Apple股價周三曾跌1.2%。

食品加工巨頭Tyson亦表示，將於5月中旬關閉在美國的兩家雞肉工廠，涉及員工近1,700人。該公司表示，此決定是由於規模及經濟環境所限，該等工廠無法改善營運。Tyson股價跌1.31%。