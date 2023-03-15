新盤搶客戰升級　何文田項目開價

新盤混戰升溫，挾鐵路上蓋優勢出擊的何文田站樓盤，周三(15日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約24,838元。與此同時，豪宅交投持續湧現，東半山項目以1.77億元售出1伙四房單位。

●何文田站瑜一首推50伙 入場費786.84萬元

售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價由21,850 至27,712元。按定價計，該批單位市值約8.5億元。

●東半山CENTRAL PEAK第1期四房1.77億元沽

●沙田九肚富豪．山峯招標售7,312萬元

富豪物業代理董事衞振聲表示，項目自開售以來套現約42億元。當中，獨立屋已售出近八成，待售的獨立屋日後定當惜售。

●鰂魚涌THE HOLBORN周日賣6伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤銷情熾熱，3月至今累售11伙，套現逾9,300萬元。而同系的上環CAINE HILL最新亦沽出兩伙，同屬一房單位，套現約1,835萬元。

●九龍站凱旋門三房呎價約41,710元

●長沙灣愛海頌連天台戶售1,576萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周日賣兩伙

●尚‧珒溋累售609伙套現115億元

●大埔白石角嘉熙三房呎價約19,951元

●啟德跑道區澐璟月內暫沽8伙 吸金逾3.9億