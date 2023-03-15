新盤搶客戰升級 何文田項目開價
2023年03月15日 22:03
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新盤混戰升溫，挾鐵路上蓋優勢出擊的何文田站樓盤，周三(15日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約24,838元。與此同時，豪宅交投持續湧現，東半山項目以1.77億元售出1伙四房單位。
●何文田站瑜一首推50伙 入場費786.84萬元
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期，周三(15日)公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約24,838元，一房入場費為786.84萬元。華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位包括6伙一房戶、33伙兩房戶及11伙三房戶，實用面積336至941方呎。
售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價由21,850 至27,712元。按定價計，該批單位市值約8.5億元。
●東半山CENTRAL PEAK第1期四房1.77億元沽
新鴻基地產(00016)發展的東半山CENTRAL PEAK第1期錄得今年首宗開齋成交，周三(15日)以招標形式售出Alpex III的5樓Manor B，實用面積2,080方呎，四房間隔，連同1個車位以1.77億元成交，呎價約85,096元。資料顯示，上述買家採用360日付款計劃入市，並享有提前入住及延後交易優惠。
●沙田九肚富豪．山峯招標售7,312萬元
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，周三(15日)透過招標以7,312.7萬港元售出28號獨立屋。上述獨立屋由地庫至天台共樓高5層，實用面積達2,584方呎，四房四套間隔，連816方呎花園，及533方呎天台，備有獨立升降機。獨立屋連兩個車位成交，呎價約28,300元，成交期為720日。
富豪物業代理董事衞振聲表示，項目自開售以來套現約42億元。當中，獨立屋已售出近八成，待售的獨立屋日後定當惜售。
●鰂魚涌THE HOLBORN周日賣6伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(15日)上載最新銷售安排，落實周日(19日)發售6伙。當中包括1伙開放式、3伙一房戶及2伙兩房戶，實用面積由221至452方呎，折實售價596.5萬至1,330.09萬元，折實呎價25,558至29,427元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤銷情熾熱，3月至今累售11伙，套現逾9,300萬元。而同系的上環CAINE HILL最新亦沽出兩伙，同屬一房單位，套現約1,835萬元。
●九龍站凱旋門三房呎價約41,710元
新鴻基地產(00016)旗下、有約17年樓齡的九龍站凱旋門，最新沽出第1座66樓C室，實用面積 963方呎，三房間隔，成交價約4,016.7萬元，呎價為41,710元。連同月初的成交計，月內沽出兩伙，共涉逾7,5,68.5萬元。
●長沙灣愛海頌連天台戶售1,576萬元
長實集團(01113)減價清貨的長沙灣愛海頌，周三(15日)以1,576.8萬元沽出全盤最後1伙，為5座40樓B室，實用面積771方呎，三房間隔，連545方呎天台，呎價20,451元。該盤提供876伙，由2019年10月開售至今沽清。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周日賣兩伙
新鴻基地產(00016)旗下的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，上載最新銷售安排，落實周日(19日)發售兩伙。包括8A座6樓A室，為實用面積674方呎的三房戶，最新已提價3%至1,132.9萬元。另8A座17樓C室，實用面積389方呎的一房戶，亦已提價2%至720萬元。單位另享15.5%折扣。
●尚‧珒溋累售609伙套現115億元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，由開售至今累沽609伙，套現115億元。該集團香港高級營銷總監關靜如表示，接下來會主力推售項目餘下的7伙低座複式單位。該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭計劃優惠。
●大埔白石角嘉熙三房呎價約19,951元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周三(15日)沽出2座17樓B室，實用面積816方呎， 三房連儲物室間隔，連同1個車位以1,628萬元成交，呎價約19,951元。
●啟德跑道區澐璟月內暫沽8伙 吸金逾3.9億
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，錄得月內第8宗成交，項目的6座20樓C室，實用面積902方呎，三房間隔，連同1個車位以3260.8萬元成交，呎價約36,151元。該盤月內暫吸金逾3.9億元。