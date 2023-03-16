東方日報B1：華3大經濟引擎首兩月呈強

中國重啟經濟活動後步入正軌，今年首兩個月官方數據齊齊報捷！一向被外界視為推動中國經濟增長的3大引擎，包括社會消費品零售總額、固定資產投資及規模以上工業增加值等，今年首兩個月數據均按年上升，反映內地經濟企穩回升。其中，社會消費品零售總額不負眾望按年增3.5%，增速是去年8月後最快。國家統計局指，內地經濟處於初步恢復階段，國際環境依然複雜，全年要實現約5%的經濟增長目標仍有壓力，但有信心可達標。

國統局公布，今年1至2月社會消費品總額約7.7萬億元，並扭轉去年12月按年跌1.8%的弱勢。國統局新聞發言人付凌暉表示，主因政府早前撤銷疫情時對消費場所的限制，今年1至2月適逢農曆新年，居民出行旅遊、文化娛樂消費活動明顯恢復，加上期內的聚餐活動亦顯著上升，帶動餐飲收入按年增9.2%，由去年12月的雙位數跌幅大逆轉。

他又指，隨着經濟逐步恢復，就業形勢總體穩定。雖然上月城鎮調查失業率按月升0.1個百分點至5.6%，其中16至24歲的青年失業率亦升至18.1%，但主因季節因素影響，預期居民收入增加，消費能力將會逐步增強。

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕亦指，內地消費者購買力主要受限於收入能力，留意到近期消費呈兩極化現象，相信整體消費情緒恢復需時，但預料今年內地整體消費將按年增約7%，考慮到基數效應，更認為服務業的復甦情況將好過實體消費。

另外，今年1至2月固定資產投資約5.35萬億元，按年升5.5%，遠勝市場預期的4.4%，較去年全年加快0.4個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增9%，製造業投資增長為8.1%。

至於規模以上工業增加值按年亦穩升2.4%，比去年12月加快1.1個百分點，特別是新能源汽車產量增長16.3%至97萬輛。

對於今年中國開局經濟亮麗的表現，付凌暉提醒，今年國際形勢比較複雜，全球經濟增長趨於下行，主要國際組織對今年全球經濟增長的預期都低於去年，其中國際貨幣基金組織1月時預期今年全球經濟僅增2.9%，較去年低0.5個百分點，反映世界經濟運行增長態勢是放緩。

同時，他續指，國際高通脹情況下，部分經濟體的緊縮貨幣政策趨勢可能延續，加上地緣政治等問題，或進一步抑制全球經濟增長。他指，今年中國面對的外需形勢可能更趨嚴峻，預期進出口對經濟的推動將較去年減弱，而今年中國政策將着重擴大內需及對外開放，預期消費對經濟推動作用會相對去年有明顯改善及提升，投資的推動作用將會繼續展現。