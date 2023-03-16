【東方日報產評】歐美狂吹大逆風　中國重啟迎復甦

去年底中國宣布結束3年的動態清零抗疫政策，重啟經濟。今年首兩個月，雖然有農曆新年假期因素，但數據顯示，內地零售消費、工業及固定投資均已重納正軌，推動經濟前進。時值歐美經濟多風多雨，中國經濟復甦，就成了對抗西方這股大逆風的重要力量。若亞洲地區能合作搞好經貿，發揮高增長、大潛力的特色，亞洲有望走出與歐美經濟衰退不一樣的發展道路。

昨日內地公布的一系列最新數據，零售、固定投資與工業增加值等均回揚，而大大影響消費及投資氣氛的房地產市場亦回暖，基本上可確認作為世界第二大經濟體的中國已快速走出疫情，重啟經濟。這對全球而言，總算是支持經濟發展的一股正能量。

事實上，如今歐美經濟皆受高通脹打擊，美國科技泡沫正在爆破，並火燒金融體系，仍陷入俄烏戰爭的歐洲亦難獨善。歐美央行持續加息，就業市場不穩，資產泡沫正有序爆破，近日美國的地區銀行倒閉事件，更加劇整個西方的銀行業危機。歐洲瑞士信貸昨日早段股價一瀉如注，拖累歐洲銀行股全線大插水，一場圍繞歐美銀行業的信心危機持續發酵，非但加劇經濟衰退風險，更再次損害西方金融信用。

綜觀亞洲，雖然復甦情況比較穩定，但不少企業都靠做出口生意賺錢，歐美經濟一旦步入衰退，需求下降，亞洲經濟不可能幸免受打擊，加上全球避險下美元波動，新興市場貨幣和債務抗逆能力相對脆弱。若按過去的模式發展，亞洲經濟也會被歐美這趟禍水拖垮。

不過，在這個背景下，新一屆中國政府領導班子仍訂出今年經濟增長達5%的目標。以中國的經濟規模，有氣魄訂下這個增長目標，足顯中國有信心對抗歐美經濟大逆風。

如今中國經濟企穩回升，未來要乘勢再展更大增長動力，一方面要穩定資產價格預期，房地產市場量價回穩，資本市場加強市場化改革都是正確方向；另方面，創新科技與製造業升級改造，有助抵銷外貿不振的衝擊，未來更得設法盤活民營經濟，為服務業注入動力，撬動內部需求，發揮14億人口的內循環力量。

相對於歐美的不作為與放任，這幾年中國率先為科技、金融與房地產業去槓桿、消泡沫，數碼經濟、新能源等方面領先西方發展；製造業有新能源汽車與數碼產業發展撐着半邊天；資本市場發展正踏上新台階，這是中國實現經濟增長目標的重要戰略基礎。作為全球大財主的中東產油國，與美國愈行愈遠、與中國愈走愈近，顯然也洞悉未來全球經濟增長重點東移的趨勢。《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)成員國若能主動加強以中國為核心的區域經貿協作，實有本錢對抗歐美逆風。

世界正處百年變局，意味步入新舊交疊的國際政經周期。歐美一波又一波的亂子，是長年發展缺乏改革所種下的禍根；中國以至整個亞洲發展至今，經濟從無足輕重到如今舉足輕重，實不用再凡事迎望西方，得抱着開創自主發展道路的勇氣與毅力，彰顯「和合共生」的價值觀，一起創建亞洲世紀！