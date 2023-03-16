陳蓓敏：港股需守穩呢個關鍵位...

美國區域性地區銀行骨牌效應地倒閉，引發金融震盪，不但火燒華爾街，也令歐洲陷入火海。今年2月16日硅谷銀行，仍被福布斯雜誌評為美國最佳銀行之一。說時遲，那時快，3月10號銀行被勒令關閉。存戶可提取存款，但投資者卻只得廢紙和眼淚。大戶投資退休基金慘痛地被血洗了。歐洲央行議息會議前，歐洲股市波動非常，市場靜待今晚結果。瑞信因財務報告，被美國證券交易委員會質疑，股價急挫後停牌。過去五年，其股價累跌88.76%。

中國公布上月全國城鎮調查失業率，按月微升5.6%，屬合理數值。中央在保就業政策上，定必加力度，以保經濟基石穩固。沙特和伊朗在中國周旋協調下，達成恢復建交。未來可為相關國家提供商機流動性。第十四屆全國人大會議閉幕上，李强表示世界經濟形勢不容樂觀，中國經濟展望企穩回升。中國未來會强化軍事，軍隊會現代化建設。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客户持有滙控)