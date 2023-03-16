鄧建初：認識北水高低槓炒法　與時並進方能跑贏大市

股票市場，賣概念永遠有捧場客，但如未能掌握上車落車，輸至囊空如洗者大有人在。從荷蘭鬱金香、1973年港股的香港天線、2000年科網股、到近年的虛擬貨幣等，宛如落幕煙花，總是在最璀璨奪目之時，迅即隕落。剎那間光輝不代表永恒，正是股票市場的神話寫照，屢見不鮮。

受到持續加息拖累，近期有一間孕育環球創新科技企業的硅谷銀行因為資金短缺，被迫放售股債資產。較早前3月初已有專注於加密貨幣的Silvergate銀行突然倒閉，令市場情緒焦慮不安，因此有關硅谷銀行的消息傳出，引爆投資者恐慌，連累母公司SVB Financial Group(SIVB)股價在上周四大瀉60%，而盤前交易再度暴跌60%。由於硅谷銀行資不抵債，上周五SIVB更被證監會勒令停牌。周末又有美國最大的加密貨幣銀行紐約州Signature Bank被美國監管機構關閉，以遏止金融系統瀕臨崩潰之風險。

為免重蹈當年因為沒有出手救雷曼兄弟而引致全球金融海嘯之禍，聯邦政府接管兩間出事銀行，美國政府宣布為倒閉的硅谷銀行及Signature Bank存戶包底。執筆之際，忽聞有媒體發現，硅谷銀行CEO貝克爾(Greg Becker)在硅谷銀行宣布倒閉前夕，私自出售了近1.25萬股SVB Financial Group股票，套現近360萬美元。如此違規行為，相信必遭當局追查。

初哥近年文章已提及，道氏理論之牛熊市分野已模糊，待之而起的是急升暴跌。而北水影響力漸大，其聯群結黨式炒法，造成股票短時間內，飄上飄落，輪流炒之場面時常出現。本地股民應與時並進，改變過往追市炒之習慣，才能在現今的高低槓式炒法分一杯羹。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)