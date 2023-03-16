港股黑期低水370點　紐油冧5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升1%，至104.75；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.8908；美元兌日圓處132.9；歐元報1.0584，英鎊報1.2067。金價處1,922.12美元。布油報74.28美元，紐油報68.15美元。比特幣跌1.5%，報2.43萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水370點。

●道指收報31,874點，跌280點或0.87%；標指收報3,891點，跌27點或0.7%；納指收報11,434點，升5點或0.05%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,083點，跌455點。

●3月恒生指數夜期收報19,230點，跌372點，低水310點，成交33,811張。

●紐約期油收報每桶67.61美元，跌3.72美元或5.22%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.69美元，跌3.76美元或4.85%。

●紐約期金收報每安士1,931.3美元，升20.4美元或1.07%。

●英國富時100指數收報7,344點，跌292點或3.83%；德國DAX指數收報14,735點，跌497點或3.27%；法國CAC指數收報6,885點，跌255點或3.58%。

●日本股市早段挫逾500點，南韓及澳洲股市齊跌1%。

●日本2月出口按年增長6.5%，遜預期。

●美國2月零售銷售按月跌0.4%，符合預期；撇除汽車及汽油後零售按月持平，略勝市場預期。反映產業上游成本的生產物價指數(PPI)按年升4.6%，低過預期。

●電能實業全年少賺8%，維持末期息派2.04元。

●長江基建去年多賺3%，全年每股派息2.53元。

●有線寬頻發盈警，料全年虧損至少擴大1.4倍。

●美國上周樓按申請宗數升6.5%

●沙特財長：本地經濟很快不需要再依賴「石油美元」

●東方日報B1：華3大經濟引擎首兩月呈強

●【東方日報產評】歐美狂吹大逆風 中國重啟迎復甦