內地2月70大中城市商品住宅銷售價格按月總體上漲

國家統計局公布，2月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲城市分別有55個，比1月增加19個，按年上漲城市有14個，比1月減少1個；至於二手住宅銷售價格按月上漲城市有40個，比1月增加27個，按年上漲城市有7個，比1月增加1個。

按月表現方面，一線城市新建商品住宅銷售價格升0.2%，漲幅與1月相同；二手住宅銷售價格升0.7%，漲幅比1月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格升0.4%，漲幅比1月擴大0.3個百分點；二手住宅銷售價格由1月下降0.3%，轉為上漲0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格由1月下降0.1%，轉為上漲0.3%；二手住宅銷售價格由1月下降0.4%，轉為持平。

至於按年變化，一線城市新建商品住宅銷售價格升1.7%，漲幅比1月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格升1%，漲幅比1月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格各跌0.7%及2.9%，降幅比1月均收窄0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降3.3%及4.4%，降幅比1月分別收窄0.5和0.3個百分點。

其中，北京及上海新建商品住宅價格按月同升0.2%，按年分別升4.7%及3.9%；廣州及深圳新建商品住宅價格按月各升0.3%及0.2%，按年分別跌0.6%及1.1%。

國統局公布，2月份，隨着政策效果逐步顯現及住房需求進一步釋放，70個大中城市中商品住宅銷售價格按月上升城市個數繼續增加，各線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲，一線城市商品住宅銷售價格按年上漲、二三線城市按年降幅收窄。