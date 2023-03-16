鄧聲興：平安健康獨特商業模式買點多　上望目標25.6元

發展至今，公司已成為專業、全面、高品質、一站式的企業健康管理服務提供商。截至2022年12月31日，平台上已拓展23個科室的逾4.9萬名內外部醫生團隊，滿足用戶全場景、多層次的醫療健康服務需求，患者五星好評率和病歷甲級率維持穩定在98%以上。

同時，平安健康建立了19個專病中心，持續引進名醫資源，強化與名醫專家合作，累計簽約名醫專家已超過2,000位。醫療服務網絡方面，期內平安健康合作醫院已擴大至超過5,000家，合作藥店達22.4萬家，在216座城市實現1小時送藥，在88座城市開通7X24小時送藥服務。

具競爭優勢、高毛利率且可持續發展的醫療服務類收入下半年環比增長約25%，醫療服務收入佔比和毛利額連續3個報告期不斷提升；去年全年，公司的醫療服務毛利率已提升至36.2%。去年全年總收入達61.6億元人民幣，整體毛利率同比上升4個百分點至27.3%。

隨着公眾健康意識的不斷提升和智慧醫療的不斷發展，而市場中專業、全面、高品質、一站式企業健康管理服務供應商仍屬於稀缺資源。筆者認為，憑藉家庭醫生會員制在支付方和供應方中發揮的橋樑作用，平安健康將依託龐大的金融和企業客戶生態圈客群基礎，持續滲透支付意願高、增長空間大的綜合金融渠道和企業客戶渠道，強化其核心競爭力，將迎來更大的收益及增長空間。

自公司本周一(13日)公布最新業績後，股價破位而上，走勢突破10天、20天平均線，成交放量，考慮KDJ呈現低位金叉，趨勢看好。目標價25.6港元，止蝕價17元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)